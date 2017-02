Od ponesrečenega krsta do najboljšega letalca

OBERSDORF – S tekmama v Oberstdorfu se bo danes (ob 16. uri) in jutri (ob 15.) začela bitka za mali globus v smučarskih poletih, ki ga brani Peter Prevc. Zlati orel iz Selške doline je v prejšnji sanjski zimi, v kateri je osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, v svoj prid odločil štiri tekme na letalnicah od šestih. Na preostalih dveh je zmagal njegov reprezentančni in klubski kolega Robert Kranjec in le še potrdil veliko slovensko prevlado v letenju na smučeh. Leteči Kranjčan, ki je bil zaradi novembrske operacije kolena prisiljen izpustiti vso predolimpijsko sezono 2016/17 in je te dni z družino na popotovanju po jugovzhodni Aziji, je imel na koncu v posebnem seštevku poletov natanko 400 točk, s katerimi je v tej razvrstitvi osvojil odlično drugo mesto. Zaostal je le za Petrom Prevcem (530), ki se je v zgodovino vpisal kot prvi skakalec s tremi zaporednimi malimi globusi.



Prav toliko jih ima tudi Gregor Schlierenzauer (2008/09, 2010/11 in 2012/13), ki se je – mimogrede – včeraj po 683 dneh znova spustil po zaletišču letalnice. S po dvema skupnima zmagama v poletih se lahko pohvalijo Kranjec (2009/10, 2011/12), Nemca Sven Hannawald (1997/98, 1999/00) in Martin Schmitt (1998/99, 2000/01), Avstrijec Andreas Goldberger (1994/95, 1995/96) in Čeh Jaroslav Sakala (1992/93, 1993/94), ki že več let živi v Sloveniji, kjer si kruh služi kot glavni trener pri ljubljanski Iliriji.

