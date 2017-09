Oboleli Žaba lovi Damjana

LJUBLJANA – Skakalni asi že jemljejo zalet za zadnji preizkušnji 24. velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki bosta pojutrišnjem v Hinzenbachu (ob 14. uri) in nato v torek v Klingenthalu (15.45). Tekmi bosta tudi odločili, kdo bo kralj letošnjega poletja, za zdaj je temu nazivu najbližje Anže Lanišek, ki vodi v skupni razvrstitvi. Toda njegova prednost ni velika, saj ima pred drugouvrščenim Japoncem Junširom Kobajašijem vsega 17 točk zaloge, pred tretjeuvrščenim Poljakom Dawidom Kubackijem pa le 31 točk naskoka. Za nameček je mladega Domžalčana, ki ga pravzaprav vsi kličejo Žaba, pred dnevi napadla še bolezen, zaradi katere je bil v sredo prisiljen izpustiti trening v Planici. »Ni se počutil najbolje, imel je tudi vročino, na srečo pa se njegovo stanje izboljšuje,« je razkril glavni trener naše skakalne vrste Goran Janus in glede Anžetovega lova na skupno zmago pripomnil, da jo je zagotovo sposoben doseči (kot drugi Slovenec po Jerneju Damjanu leta 2014), če bo seveda skakal tako, kot zna. V udarno ekipo se je vrnil Peter Prevc (skupno 54.), ki pa na včerajšnjem treningu ni blestel, toda Janus je prepričan, da bo že danes spet bolje. Poleg 25-letnega Gorenjca in Laniška bodo v Avstriji in Nemčiji pod slovensko zastavo skakali še Anže Semenič (7.), Rok Justin (15.), Žiga Jelar (43.), Miran Zupančič (43.) in Bor Pavlovčič (51.).

17 točk naskoka ima Anže Lanišek pred drugouvrščenim Japoncem Junširom Kobajašijem.

Kombinatorska elita v Planici

Najboljši nordijski kombinatorci se bodo jutri in pojutrišnjem (obakrat z začetkom skokov ob 10. uri in tekov ob 12.) za točke velike nagrade FIS potegovali v Planici. To bo prvo tekmovanje najvišje ravni v tem zahtevnem športu v Sloveniji. »Tega nisem dočakal kot tekmovalec, bom pa kot prvi slovenski trener, kar je tudi posebna čast,« je z nasmeškom dejal Mitja Oranič, od letošnje pomladi na čelu naših kombinatorcev, med katerimi glavni adut ostaja Marjan Jelenko. V tem poletju je 26-letni Zrečan med svetovno elito nanizal 22., 17. in 19. mesto, kar ga v skupnem seštevku uvršča na 24. mesto. »Glede na zadnje treninge pričakujem, da bo Marjan izkoristil prednost domačega terena, še nadgradil svoje dosežke in dosegel vidnejšo uvrstitev,« je napovedal 31-letni Tržičan, ki bo ta konec tedna poleg Jelenka v ogenj poslal še Gašperja Brecla, Roka Jelena, Matevža Malovrha, Leona Šarca in rekonvalescenta Vida Vrhovnika. Na vprašanje, zakaj v ekipi ni zamejca in nekdanjega avstrijskega reprezentanta Tomaža Drumla, ki je konec maja dobil dovoljenje, da lahko tekmuje za Slovenijo, pa je Oranič odvrnil: »Tomaž zaradi določenih zdravstvenih težav vadi po prilagojenem programu. Medtem še čakamo na nekatere izvide in zeleno luč zdravnikov.«