Obetavno, a brez plena

VAL D'ISER – S petimi zaporednimi tekmami se je moška karavana alpskega smučanja poslovila od francoskega Val d´Isera. Izvrstno je francoski vikend izkoristil Avstrijec Marcel Hirscher, ki je bil dvakrat drugi. Sobotna in nedeljska bera sta dovolj, da se je petkratni zaporedni dobitnik velikega kristalnega globusa še utrdil v točkovanju za to prestižno lovoriko. Nadaljevanje sezone Hirscher čaka s 440 točkami ali kar 156 več kot najbližji zasledovalec. Izjemni Avstrijec je v bogati karieri že 96-krat stal na odru za zmagovalce, zdaj pa ponižno čaka 41. zmago v svetovnem pokalu. Včeraj mu je na slalomu slavje preprečil v minuli sezoni najboljši slalomist Norvežan Henrik Kristoffersen (tretji je bil Rus Aleksander Horošilov), v soboto pa je Avstrijec gledal v hrbet domačinu Francozu Alexisu Pinturaultu, na tretje mesto se je zavihtel Kristoffersen. Slovenski smučarski dvojec Žan Kranjec & Štefan Hadalin je zagotovo pričakoval več od nastopov v (vele)slalomu, a razen dobre lekcije fanta nista dobila. Kranjec je bil v veleslalomu diskvalificiran, Hadalin je odstopil. V slalomu je Kranjcu zmanjkalo sedem stotink do finala, pristal je na 32. mestu, Hadalin je zasedel 38. mesto.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.