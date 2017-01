Ob teh izjavah Domna Prevca se boste krohotali

LJUBLJANA – Ne glede na vse dogajanje na novoletni turneji mladi zvezdnik Domen Prevc ostaja zvest sebi. In se z rezultati ne obremenjuje . Konec koncev je še mlad in ima prej seboj še veliko priložnosti, da pokaže, iz kakšnega testa je.

Da ima izreden talent, ni dvoma, ob tem pa ga poznamo tudi kot zelo zabavnega, včasih nekoliko odrezavega mladeniča, ki novinarjem odgovarja v povsem svojem slogu.

Ne ve, zakaj bi se obremenjeval

Tako je pred odhodom na novoletno turnejo javnosti zaupal, da je v glavi povsem sproščen. »Jasno je, da lahko zmagam. Če bom, bo to O. K., če ne bom, se bom pač odpeljal domov brez kakšne negativnosti. Nimam prisile v zavesti, da moram na vsak način zmagati, preprosto imam željo in veselje do skokov. Sam grem vedno enako na tekmo, ne vem, zakaj bi se s čimer koli obremenjeval. Novoletna turneja ... Ta zame pomeni le štiri tekme na kupu,« je povedal.

Mnogi so si ga zapomnili tudi po tistem, ko je ovrgel tezo stroke. Dokazal je, da se dobro znajde tudi z vetrom v hrbet, na očitke o tem, da bo moral nabrati še kar nekaj izkušenj v zvezi s to vrsto vetra, pa je odvrnil: »To po navadi reče tisti, ki se ne spozna na skoke. Če je skok dober, bo 'neslo' v vsakem primeru.«

Nepotrebna panika

Čeprav je postal pravi zvezdnik, pa ni pozabil na svoje korenine. Brata Petra vztrajno brani, na nedavne zapise medijev, da se je vrnil med najboljše, je namreč kratko odvrnil: »Kaj pa vem, vrnil ... Saj nikamor ni šel, bi jaz rekel. Ne vem, kakšno paniko zdaj zganjate. Če eno tekmo ni bil takoj 'zraven', pa že ni zraven. Jaz ne razumem te logike, tudi če pet tekem ne bi bil ...«

Cilj je iti v šolo

Njegove besede zabavajo tudi uporabnike spletnih omrežij. Po twitterju smo zato pobrskali, s čim je javnost že nasmejal ali pa navdušil.

“My goals for the future are that I have to go school tomorrow.” -Domen Prevc



xD — Asia (@himbeertee_) December 20, 2016

"For my eyes I am still the same guy" ~ Domen Prevc — Nika (@asdfghjkln93) December 18, 2016

"Trenutno se učim norveško, ker je to res enostaven jezik." @DomenPrevc tudi o ostalih hobijih kmalu @Val202 #Engelberg @FISskijumping — Anja Hlača Ferjančič (@anjahlaca) December 17, 2016

Mimogrede: se še spomnite posnetka, ko je popil kar nekaj vode in soka, preden je novinarju odgovoril, če gre na kontrolo dopinga? Še enkrat si ga lahko ogledate na tej povezavi .