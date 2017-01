Novo poljsko slavje, Domen Prevc na stopničkah

WISLA – Poljak Kamil Stoch je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v domači Wisli (135,5 in 128 m, 271,7) in se utrdil v skupnem vodstvu v pokalu. Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (128,5 in 134,5 m, 270,5), tretji pa slovenski skakalec Domen Prevc (130 in 132 m, 270,4). Slednji je zmago zgrešil za vsega 1,2 točke.

Domna Prevca je od drugega mesta ločila le desetinka, vendar pa je zaradi 20 točk več v pokalu, ki jih je dobil Tande, slednji najboljšega slovenskega skakalca zime izrinil na skupno tretje mesto.

Jernej Damjan je bil 18. (117 in 124 m, 233,3), Jurij Tepeš 23. (125,5 in 119 m, 226,8), Bor Pavlovčič pa 28. (126,5 in 115 m, 217,5).

Aljaž Osterc je na svoji prvi tekmi v pokalu nastop končal po prvi seriji na 34. mestu (119 m, 105,5). Na tekmo se nista uvrstila Anže Semenič na 41. mestu ter prvič Cene Prevc, ki je bil 43.; prvega je od tekme ločila le točka, drugega pa 1,3 točke.

Na skakalnici Adama Malysza se je vrnitve v svetovni vrh lahko veselil Gregor Schlierenzauer. Odlično je izkoristil zanj ugodne vetrovne pogoje in je v prvi seriji selil s Stochom najdaljšo daljavo serije, na koncu pa osvojil osmo mesto.

Na drugi tekmi zapored je manjkal branilec velikega globusa Peter Prevc, ki si je po zanj neuspešnem začetku sezone, trenutno je na 17. mestu pokala, vzel premor. Natopil bo na naslednjem prizorišču; svetovni pokal se bo za skakalce nadaljeval na Poljskem, kjer bosta v Zakopanah 21. in 22. januarja še dve tekmi.