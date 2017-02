Nova slovenska zmaga v Planici, tokrat celo dvojna

PLANICA – Slovenski smučarski skakalci so v celinskem pokalu tudi v domači Planici nadaljevali prevlado. Po sobotni zmagi Bora Pavlovčiča je danes svojo prvo zmago v sezoni in tretjo nasploh zabeležil Tilen Bartol, ki je vodil že po prvi seriji, v drugi pa z drugim dosežkom zadržal dobrih pet točk prednosti pred sobotnim zmagovalcem Pavlovčičem. Slednji je poskrbel za dvojno slovensko zmago, po prvi seriji je bil drugi, v drugi pa najboljši. Tretje mesto je zasedel Nemec Constantin Schmid.

Slovenski uspeh je dopolnil vodilni v skupnem seštevku celinskega pokala Nejc Dežman, zasedel je šesto mesto, s tretjim dosežkom druge serije se je nanj prebil z 21. mesta. Rok Tarman je bil deveti, Jaka Hvala 12., Miran Zupančič 17., Aljaž Osterc 25., brez točk so ostali Jan Kus, Miha Kveder, Žiga Jelar, Matjaž Pungertar in Rok Justin.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima vodilni Dežman 786 točk, Zupančič jih ima 747, Norvežan Joakim Aune Aune na tretjem mestu pa 567.

Za Slovenijo je bila to 11. zmaga v letošnji sezoni in šesta dvojna. Tri zmage ima Dežman, po dve Zupančič in Cene Prevc, po eno pa Anže Lanišek in Anže Semenič, Pavlovčič in Bartol.

Celinski pokal se bo konec naslednjega tedna nadaljeval v ameriškem Iron Mountainu.