Nova bitka za preživetje

LJUBLJANA – Za hokejisti Olimpije so štiri leta životarjenja v razširjenem avstrijskem prvenstvu oziroma ligi EBEL. V zadnjih dveh sezonah so zmaji prepričljivo zasedli zadnje, 12. mesto, končnica je zanje svetlobna leta oddaljena želja. Predsednik kluba Marko Popovič je lani tivolski kolektiv rešil pred propadom, saj mu je uspelo s poenostavljeno prisilno poravnavo, kar je pomenilo, da zeleno-beli namesto tri milijone evrov upnikom dolgujejo 600.000 evrov, dolg pa morajo poravnati do septembra 2019. Ta čas je jasno, da na obroke ne bo šlo, saj so zmaji tudi zadnjo sezono komajda finančno pokrili, medtem pa so ostali brez glavnega sponzorja. »Klub še ni finančno stabilen. Malce bolje je kot lani, pri določenih sponzorjih smo naleteli na posluh, saj smo jih obdržali, nekateri pa so primaknili še nekaj dodatnega denarja. Razočaran sem nad prodajo sezonskih vstopnic (doslej so jih prodali manj kot 200 po ceni 92 evrov, op. p.). Verjamem, da se bo to popravilo po prvih dveh, treh tekmah, če bodo rezultati dobri. Letni proračun je za današnjo Olimpijo lahko rešljiv, če bi sezonske vstopnice kupilo 3000 ljubiteljev iz Ljubljane in okolice. S tem bi rešili polovico letnega proračuna, za drugo polovico pa smo že dokazali, da jo znamo zbrati,« nad trenutnimi razmerami ni navdušen Popovič, ki je namignil, da se za Olimpijo zanimajo tudi v tujini, a pogovori tečejo zelo počasi. »Na sestankih s potencialnimi sponzorji je vse lepo in prav, toda ko začnejo analizirati, kje bi lahko končal njihov denar, nastane nezaupanje. Očitno moramo preživeti še kakšni dve leti, da dokažemo, da delamo pošteno in transparentno,« Popovič poudarja, da klub še vedno tepe slaba poslovna praksa iz preteklosti, ko je denar od sponzorjev preprosto poniknil. Popovič klub trži sam, okrog sebe ima same prostovoljce, Olimpija je daleč od resne profesionalne organizacije.



Kljub temu je v Tivoliju sedem tujcev, medtem ko je denimo kar trojica zmajev iz lanske sezone odšla na Jesenice, kjer bodo igrali raven nižje, v alpski ligi. »Vsem smo ponudili nekoliko boljše pogodbe, a so se odločili za prestop. Morda so hoteli biti bližje selektorju ali pa je pretehtalo to, da so Jesenice v tem trenutku bistveno bolj urejen klub glede organiziranosti in plačilne discipline. Jim pa zato vrata Olimpije niso zaprta. V končni fazi imamo tudi mi v svoji ekipi Jeseničane,« je pojasnil prvi mož državnih prvakov, ki še dan pred tekmo prvega kroga v ligi EBEL ni našel dogovora s kapetanom in reprezentantom Alešem Mušičem za podaljšanje sodelovanja: »Pri tej zadevi ni vse odvisno samo od nas, temveč tudi od enega izmed sponzorjev. Računam oziroma upam, da bo vsa stvar do petka urejena. Vem, da je Mušič pripravljen in da lahko takoj igra.« Po naših informacijah gre za dolg iz preteklosti, ne iz lanske sezone, ki bi ga morali poravnati v zadnjih dveh sezonah, a se zaradi finančne stiske ni izšlo. Popovič v prvi vrsti upa, da bo lahko zagotovil redno in sprotno izplačevanje dohodkov igralcem, a bo to ob pomanjkanju sponzorjev in slabšem odzivu navijačev sila zahtevna naloga. Kaj potemtakem sploh lahko pričakujejo tisti najzvestejši privrženci, ki še niso obupali nad Olimpijo? »Imamo mlado ekipo, ki je drsalno boljša od lanske in fizično močnejša. Verjamem, da bo igrala trdo, da bo veliko drsala, mislim, da bomo močnejši kot lani. Smo blizu tega, da lahko igramo konkurenčno. Računamo tudi na podporo gledalcev. Morda je glede na našo kakovost liga EBEL previsoka raven, a če to pustimo zdaj, se bojim, da poti nazaj ni več. Olimpija bo v novi sezoni promovirala mlade igralce, Anžeta Ropreta, Žigo Pešuta in Adisa Alagića. Kot kaže, smo zadeli pri izbiri vratarja (Jeff Frazee, op. p.). Konkurenčni bomo v rednem delu, glede končnice je vprašanje, ali lahko trikrat ali štirikrat premagamo močno ekipo iz lige EBEL.« Zmaji vabijo v Tivoli, da preverite njihovo kakovost že danes ob 19.15 v obračunu z Beljakom.