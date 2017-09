Nov izziv za gorenjsko hokejsko trmo

JESENICE – Fantje, ni več šale, pozabite na kopalke in brisačo, drsalke na noge in palico v roke. Konec tedna se bo namreč v Sloveniji, in to v Celju, udarilo za prvo hokejsko lovoriko sezone, slovenski pokal, zanj pa se bodo potegovale tudi HDD SIJ Acroni Jesenice. Te so se že en mesec brusile za nove izzive v najhitrejšem kolektivnem športu na svetu, v sezono pa gredo pomlajene in z novim trenerjem. »Naša filozofija je, da ustvarjamo mlade igralce, da dobimo mlado ekipo, ki se bo kosala na tekmovalni ravni. Poleg tega mora biti seveda transparento tudi poslovanje. Veseli smo, da nam sponzorji ostajajo zvesti, vir klubskega dohodka pa bo letos tudi gostinska dejavnost. Alpska liga, v kateri bomo znova igrali, ni poceni, če želiš biti konkurenčen, moraš nekaj vložiti,« je že malce v slogu gorenjske trme ugotavljal predsednik železarskega kluba Anže Pogačar. Klubski proračun za sezono bo približno 400.000 evrov. V gorenjskem kljubovalnem slogu je Pogačar še ugotavljal, da denimo Pivovarna Union nima interesa za sodelovanje na hokejskih Jesenicah (oboje sicer krasi rdeča barva, op. p.), so se pa zato dogovorili s pivovarno Hirter. Tudi za lokalno skupnost je ugotavljal, da je veliko obljub, a ničesar od dejanj.

Jeseničani sicer branijo naslov državnega prvaka, v alpski ligi so se v uvodni sezoni prebili v polfinale, v nove boje pa gredo z dvema tujima hokejistoma, kanadskim vratarjem Clarkom Saundersom in finskim napadalcem Markusom Piispanenom, ki pa je v Podmežakli še na preizkušnji. Nika Zupančiča je na klopi kot trener zamenjal nekdanji reprezentančni vratar Gaber Glavič. »Pri meni je ena ključnih stvari človeški karakter, po enem mesecu dela vidim, da sem se pravilno odločil za igralski kader. Fantje mi to vračajo na treningih. Če ima ekipa karakter, se vse ovire rešujejo na boljši način, kot bi se drugače. Na tako majhnem prostoru sta naslov prvaka in pokalnega zmagovalca gotovo cilj, tu nimamo kaj, ne poznamo pa Olimpije in tekmecev. A preprosto je to v Sloveniji in na Jesenicah tako, mimo tega nihče ne more. Težko pa je govoriti o alpski ligi, vanjo vstopamo s pomlajeno ekipo,« pravi Gaber Glavič, ki o finančni krizi Olimpije pravi, da je najprej treba iti po poti nižjega ranga s stvarnimi cilji in z zdravimi smernicami, in to lahko pomeni nov vzpon obeh klubov, to je le dobro za slovenski hokej. Novi kapetan jeseniškega moštva je reprezentančni branilec Andrej Tavželj. »Vrnitev na Jesenice mi je bila nekako že v podzavesti, niti v tujini nisem našel angažmaja. Glavič mi je predstavil vizijo dela in sem se videl v tej zgodbi. Kapetanska vloga je vedno velika čast in odgovornost, tudi to, da se v določenih trenutkih odzovem tako, kot je prav,« meni Tavželj.

Olimpija preklicala skupščino HK Olimpija je včeraj sporočila, da preklicuje skupščino kluba, ki je bila sklicana za ponedeljkovo popoldne. Vse informacije bodo pri Olimpiji podali na novinarski konferenci, ki bo jutri ob 12. uri v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Vse napeljano za večni derbi Znani so četrtfinalni pari slovenskega pokala v hokeju. V četrtek se bodo v ledeni dvorani v Celju pomerili Triglav in MK Bled ter ECE Celje in Playboy Slavija, v petek pa Maribor in Olimpija ter SIJ Acroni Jesenice proti ekipi Mladi Jesenice. V soboto bosta polfinalni tekmi, v nedeljo pa še finale. Olimpija in prva vrsta Jesenic, če bosta zmagovala po načrtu, se lahko pomerita šele v finalu.