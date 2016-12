Ni vse odvisno od Žana

Slovenski smučarji večino časa preživijo na cesti ali na smučarski progi. Tudi minuli dnevi niso bili nič drugačni za dvojec Žan Kranjec & Štefan Hadalin. V četrtek popoldne sta s trenerjem Klemnom Bergantom trenirala v Alta Badii, potem pa že premagovala kilometre tja do francoskega Val d´Isera, kjer ju danes in jutri čakata preizkušnji svetovnega pokala. Sobota je rezervirana za veleslalom, nedelja pa za slalom. Trener Bergant je napovedal dvojni program za oba. Štefan Hadalin nima več težav s hrbtom, minuli konec tedna pa je tekmoval na tekmah evropskega pokala v Skandinaviji. »Več sem pričakoval od njega. A treba je vedeti, da so bile tekme zelo zahtevne. Zdaj si zasluži novo priložnost, saj je po moji oceni najboljši slalomist,« nadaljuje Bergant, ki je po težavah s snegom v ZDA zavestno poslal Hadalina na sever na kaljenje. Po vrnitvi sta s Kranjcem odpotovala v Italijo. »Čez dober teden nas čaka nastop na progi Gran Risa, zato sem vesel, da smo lahko trenirali v Alta Badii. Tereni so bili dobro pripravljeni. Zelo podobni tistemu, kar nas čaka v Franciji,« Bergant usmeri svoj pogled na francoski vikend tehničnih disciplin.



Skupaj z Italijani



»Vemo, kam spadamo. Večjih primerjav pa z drugimi ekipami zdaj ne delamo. Saj je dovolj tekem,« nadaljuje Bergant, ki potrdi, da so si v minulih dneh teren delili z Italijani. Če so bili Slovenci včasih dobrodošel partner na treningu, pa zdaj kmalu ne bo več tako. V minulih letih se je pogosto zgodilo, da so naši smučarji trenirali s kakšno veliko reprezentanco, ki je naredila uslugo našim zavoljo dobrih odnosov ali kolegialnosti. »Mi jim nimamo kaj ponuditi, da bi jim vrnili uslugo. Če jih bo Kranjec še naprej tako premagoval in nažigal, nam bodo rekli hvala lepa. Ne bodo več videli smisla v tem, da nam ponudijo zastonj trening,« je Bergantu jasno, da Kranjec zavoljo napredka ne bo več tako zaželen pri vadbi z drugimi ekipami. Toda to so sladke skrbi, pred vrati pa je Val d´Isere, kjer bo Hadalin lovil prve točke v letošnji sezoni, Kranjec pa pot nazaj tja pod vrh ali celo nanj. Lani je bil na tem prizorišču dvanajsti. »Zavedati se moramo, da je v moškem smučanju strašna konkurenca, ko končni rezultat ni odvisen le od nas. Tudi če narediš maksimalno izvedbo, je treba počakati, kaj bodo storili tekmeci. Vsi treniramo ogromno. Lahko da bo Žan četrti, deseti, dvanajsti... Bomo videli,« še doda Bergant, ki pričakuje, da se ne bo ponovilo francosko državno prvenstvo iz minulega vikenda. V prvi peterici veleslaloma za svetovni pokal so bili štirje domačini, zmagal je Mathieu Faivre. Med domačini se je na drugo mesto vrinil le Avstrijec Marcel Hirscher.