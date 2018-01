Ni si mislila, da bo tako visoko

PLANICA – Slovenska junakinja preizkušenj za svetovni pokal v teku na smučeh v dolini pod Poncami je bila Anamarija Lampič, ki je 13. mestu v sprintu včeraj dodala še dvanajsto na 10-kilometrski razdalji prav tako v klasičnem slogu. Če je v soboto po petem kvalifikacijskem dosežku pričakovala (še) višjo uvrstitev, pa je na včerajšnji tekmi presenetila še samo sebe. »Če sem iskrena, si nisem mislila, da bom tokrat uvrščena tako visoko, toda odtekla sem eno svojih najboljših preizkušenj, ki je bila zame tudi ena najtežjih doslej. A navijači so me s spodbujanjem ob progi kar ponesli do cilja. Vesela sem in ponosna nase,« je bila dobro razpoložena Lampičeva, ki je za finsko zmagovalko Kristo Pärmäkoski zaostala za dobro minuto (1:07,6).

Z 12. mestom si je 22-letnica iz Valburge pri Smledniku, zmagovalka lanske olimpijske generalke v sprintu iz Pjongčanga, pritekla svoj drugi najboljši dosežek na razdalji po desetem mestu na zadnji dan prejšnjega leta v Lenzerheideju. Preostale naše tekmovalke Alenka Čebašek (33.), Lea Einfalt (36.), Manca Slabanja (45.), Nika Razinger (48.), Katja Višnar (54.) in Anita Klemenčič (56.) so bile prepočasne za točke, so si jih pa dan poprej, ko je Švedinja Stina Nilsson ponovila zmago iz Planice '16, ob Lampičevi izbojevale še Višnarjeva (14.), Čebaškova (25.) in Razingerjeva (29.).

Za edine slovenske moške točke je minuli konec tedna v Planici poskrbel Anamarijin mlajši brat Janez Lampič z 29. mestom v sprintu. Brez večjih težav ga je v svojo korist odločil norveški zvezdnik Johannes Høsflot Klæbo, ki je moral na včerajšnji 15-kilometrski preizkušnji premoč priznati zgolj Kazahstancu Alekseju Poltoraninu. Naslednje tekme za svetovni pokal bodo konec tedna v Seefeldu.