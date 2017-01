Ni razloga za pritožbe, treba je biti potrpežljiv

Po polovici novoletne turneje za smučarje skakalce je že marsikaj bolj jasnega. Po tekmah v Oberstdorfu in Garmischu je namreč v skupnem vodstvu Poljak Kamil Stoch, zbral je 591,2 točke, Avstrijec Stefan Kraft na drugem mestu zaostaja le za osem desetink točke. Tretji je Norvežan Daniel-André Tande (584,6 točke). Najboljši Slovenec je zadnji zmagovalec turneje Peter Prevc na 9. mestu, ima 545,0 točke, vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je s 533,2 točke dvanajsti. Na uvodni tekmi v Oberstdorfu je zmagal Kraft pred Stochom in Avstrijcem Michaelom Hayböckom. Najboljši Slovenec je bil Cene Prevc na osmem mestu, deveti je bil Jurij Tepeš, deseti pa Peter Prevc. Domen Prevc je pristal na 26. mestu. V Garmischu je bil vrstni red na vrhu Tande, Stoch, Kraft, Domen Prevc je bil peti, Peter Prevc 11., po starosti srednji od bratov Cene Prevc 24., Jernej Damjan pa 29. V svetovnem pokalu s 590 točkami vodi Domen Prevc, a se mu je Tande približal na 58 točk, ima jih namreč 532. Tretji Kraft jih ima 491.



Domen Prevc, za mnoge prvi favorit turneje, ima le 17 let; tudi v slovenskem taboru poudarjajo, da če Domen pač ne bo dobil letošnje turneje, se to lahko zgodi v naslednjih letih. »Tudi skoki, ne le uvrstitev, so bili v Garmischu veliko boljši kot v Oberstdorfu. Malce me žre finalni skok, ker so se pojavile stare napake in ni bilo tako, kot bi si želel. V teh dneh, ko sem malce izgubil občutke, se ni dogajalo ničesar posebnega. Morda sem malo bolj od skokov odklopil le glavo, to pa je bilo to,« je menil Domen Prevc.



Boljši občutki



Peter Prevc se vrača v formo, z boljšimi skoki prihaja tudi večja samozavest. »Občutki so vedno boljši, se razvijajo, izoblikujejo. Vedno, ko naredim dober skok, z glavnim trenerjem Goranom Janusom ugotoviva, da se da še bolje. A nimam se kaj sekirati, lahko zadovoljen in z umirjeno glavo grem naprej. Že nekaj časa se vrtim okoli enajstega mesta. Morda sem po Oberstdorfu upal, da bom naredil še preskok na bolje, a je, kar je. Prav veliko se ne morem pritoževati, treba je biti potrpežljiv,« je ugotavljal prvi skakalec minule zime. Cene Prevc s kakovostjo upravičuje družinski priimek Prevc. »Tudi sam sem pozitivno presenečen nad osmim mestom iz Oberstdorfa. Uspelo mi je narediti dva skoka, kot sem si ju zaželel. Na treningu sem se malce še lovil, vsi naslednji so bili potem kar podobni tistemu, kar sem imel v glavi, da moram narediti,« je povedal Cene Prevc. Od preostale četverice je Jurij Tepeš z devetim mestom v Oberstdorfu dosegel vrhunec svojih novoletnih turnej, Jernej Damjan, v Garmischu je osvojil točke za svetovni pokal po več kot letu in pol, pa denimo pravi: »Skoki so še vedno daleč od tistega, kar sem pokazal na državnem prvenstvu. A pri meni je vedno tako, da potrebujem več časa, da padem v ritem svetovnega pokala. Vsako tekmo grem malce višje, zato sem zadovoljen. Menim, da je sproščenost tisto, kar mi manjka.« Glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus je za piko na i ocenil prvo skakalno tekmo v letu 2017. »Domen je prikazal lepše, boljše skoke, a ima še določene rezerve. Peter je okoli desetega mesta, za zdaj je to tako, a sezona je še dolga. Želje so, da že na naslednji tekmi v Innsbrucku v finale pridemo z vsaj petimi skakalci,« je raportiral Goran Janus. Danes bodo za tretjo tekmo novoletne turneje v Innsbrucku na vrsti kvalifikacije, jutri ob 14. uri pa bo tekma.