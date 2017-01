Nepremagljivi Kristoffersen

Norvežan Henkrik Kristoffersen je v Wengnu dobil še četrti slalom od šestih, ki so jih vozili v tej sezoni svetovnega pokala. V vodstvu je bil že po prvi vožnji, v drugi pa je z nekaj težavami v srednjem delu proge v nadaljevanju vijuganja med količki le še stopnjeval ritem in s fantastičnim finišem prismučal do svoje 14. zmage v elitni konkurenci, eno ima v veleslalomu. Tokrat sta mu bila v cilju najbližje Avstrijec Marcel Hirscher (+0,15) in Nemec Felix Neureuther (+0,63), ki sta le nemočno zmajevala z glavama, ko je skandinavski slalomski torpedo proslavljal nov uspeh. Dvaindvajsetletni Kristoffersen na prvem slalomu sezone v finskem Leviju ni nastopil zaradi spora z domačo smučarsko zvezo, v Zagrebu je bil tretji, na vrhu zmagovalnega odra pa je stal v Val d'Iseru, Madoni di Campiglio, Adelbodnu in zdaj v Wengnu.



Edini slovenski predstavnik na tem klasičnem slalomu Štefan Hadalin je s 15. mestom postavil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Uvrstitev iz 1. vožnje je popravil za kar 12 mest. Spomnimo, na prejšnjem slalomu v Adelbodnu je dosegel doslej najboljšo uvrstitev, 20. mesto. »Super je, da grem korak za korak in stopničko za stopničko. Čeprav nisem naredil najboljših voženj, sem dosegel to petnajsto mesto, s katerim sem zelo zelo zadovoljen. Gre za klasičen slalom, je razgiban. Povprečna naklonina je zelo visoka. V največji strmini mi ni uspelo sestaviti najboljših zavojev. Tudi zadnji del ni lahek, moraš spustiti smuči in iti čez zadnji val. Lahko pa rečem, da sem kar užival,« je dejal 21-letni Hadalin, ki je prvič v karieri ob prihodu v cilj prevzel vodstvo, finale je ujel s startno številko 45: »To se mi ni zgodilo še nikoli. Prvič sem prišel v cilj in videl zeleno. Dal sem iz sebe svoja čustva in užival v tistem trenutku.« Njegov trener Klemen Bergant je dejal: »Trenutno je tako dober, da četudi ne gre dol tako dobro, se lahko pripelje tako visoko kot danes. Drugače je pa še dosti stvari, ki se jih mora naučiti, to bo prišlo s kilometri in tekmami.«



Letošnje tekmovanje za znameniti pokal Lauberhorn je bilo zelo okrnjeno, saj zaradi neugodnega vremena in novozapadlega snega v soboto niso izpeljali specialnega smuka na najdaljši progi v svetovnem pokalu. Zaradi vremenskih razmer so sicer v tej zimi odpadli že kar štirje moški smuki. Hud boj za slalomski globus se bo še nadaljeval, zdaj ima Kristoffersen 460 točk, Hirscher pa 440, medtem ko je na tretjem mestu Italijan Manfred Mölgg (358). Do konca sezone je na programu še pet slalomov, vključno s tistim na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu od 6. do 19. februarja. Pred SP se bo moška karavana ustavila le še konec tedna v Kitzbühelu, kjer bodo od petka do nedelje na sporedu smuk, superveleslalom in slalom, ter 24. januarja na nočnem slalomu pod žarometi v Schladmingu. V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Hirscher (973) pred Kristoffersnom (692) in Francozom Alexisom Pinturaultom (629).