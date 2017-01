Nemci zlili gnojnico na brate Prevc

GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Skakalci imajo na novoletni turneji štirih skakalnic danes edini prosti dan. Ob polovici se je karavana tudi preselila iz Nemčije v Avstrijo, kjer bo tretja tekma v sredo v Innsbrucku.

Čeprav je s petim metom na novega leta dan močno popravil vtis s prve tekme, je Domen Prevc od skupnega prvega mesta na prestižni novoletni turneji preveč oddaljen za končno slavje. V današnjih člankih v nemškem časopisju to na veliko poudarjajo. Po njihovih besedah je Domen podcenil mnoge nevarnosti novoletne turneje, vključno s težavnostjo skakalnic. Pri nemškem Süddeutsche Zeitung (SZ) pišejo, da je napako naredil tudi pred začetkom tekmovanja. Ker je veljal za prvega favorita in ker je bil za nameček del sijajne bratske zgodbe, so ga povabili na prav posebno tiskovno konferenco. »Zavrnil nas je in se na njej ni pojavil. To je velika škoda, saj ta šport potrebuje take zgodbe,« je osrednjemu časopisu južne Nemčije povedal Ingo Jensen, šef službe za stike z javnostjo turneje, in poudaril, da v celotni dolgoletni zgodovini turneje še nobeden od favoritov, ki se iz tega ali onega razloga ni udeležil tradicionalnega druženja pred začetkom, nato ni bil uspešen.

V SZ ob tem dodajajo, da je zgodba treh bratov Prevc ena od tistih, ki bi jih moralo smučarsko skakanje ob vsaki priložnosti poudarjati, saj veča priljubljenost športa, zavrnitev bratov pa so označili za 'zelo žalostno'.