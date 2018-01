Nemci besni na norveškega delegata

BISCHOFSHOFEN – Nesrečni padec Richarda Freitaga, vodilnega v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in do Innsbrucka drugouvrščenega v seštevku 66. novoletne turneje, je še včeraj močno odmeval v skakalnih krogih. Zlasti Nemci so vztrajali, da je tekmovalno razsodišče na Bergislu pretiravalo z višino zaletišča, saj po njihovem mnenju ne najbolje pripravljeno doskočišče ni dopuščalo varnih dolgih skokov. Kritike so letele predvsem na račun norveškega tehničnega delegata Geirja Steinarja Loenga, ki je kljub opozorilom, da je v takšnih razmerah težko pristati blizu točke HS-130, znova preveč tvegal. Kakor nedolgo tega na preizkušnji skakalk v Hinterzartnu, na kateri si je Svenja Würth pri padcu strgala križno vez in tako že končala sezono. Na srečo je Freitag ni odnesel tako slabo, kljub temu pa se je odpovedal nastopu v Bischofshofnu. »V tem trenutku skoki zame nimajo več nobenega smisla. To je seveda bridko, ker pa je v tej sezoni možno osvojiti še kar veliko, bi bilo nespametno, če ne bi poslušal svojega telesa,« je pojasnil 26-letni Nemec, ki bolj kot v kolenu čuti bolečine v bokih in kolku. Že včeraj se je vrnil domov v Oberstdorf, kamor se je iz rodne Saške julija lani preselil zaradi boljših možnosti za trening. Richieja je sicer predvčerajšnjim prvič tudi na Bergislu v živo spremljal njegov oče Holger Freitag, ki je – zanimivo – na isti skakalnici grdo padel leta 1985 in po več operacijah sezono pozneje končal športno pot, v kateri je enkrat okusil tudi slast zmage v svetovnem pokalu – v Harrachovu '83. Na tamkajšnji napravi se je njegov sin, ki se želi zdaj čim bolje pripraviti za bližnje SP v poletih v Oberstdorfu, leta 2011 prvič zavihtel na vrh med elito.

V ekipi ni negativcev

Potem ko je bil nesrečni Richard prisiljen izpustiti finale v Innsbrucku, je v točkovanju tekmovanja štirih skakalnic z drugega mesta zdrsnil na 21., tik za slovenska upa Timija Zajca (19.) in Žigo Jelarja (20.). Od naših je pred njima le Jernej Damjan, ki je skupno osmi. Na Bergislu je s 5. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v sklopu novoletne turneje, zanimivo, da na skakalnici, ki jo ima od vseh najmanj rad. Tako je dobil novo potrditev, da se lahko – kadar je v formi – povsod bolj ali manj enakovredno kosa z najboljšimi. V Bischofshofnu, kjer bo danes (od 17. ure) veliki finale prvega tekmovalnega vrhunca v olimpijski zimi 2017/18, je med elito najvišje posegel z 18. mestom leta 2008, pet let pred tem pa se je na tukajšnji skakalnici Paula Ausserleitnerja ovenčal z zlato lovoriko na univerzijadi. "Zdaj res uživam v skokih in vsem drugem. Za to, da skačeš neobremenjeno, moraš imeti urejeno življenje. Če imaš doma problem, ne moreš tekmovati sproščeno," je enega od ključev svojega uspeha razkril Damjan in ponovil, da je tudi vzdušje v ekipi zelo dobro. "Med nami ni negativcev oziroma takšnih, ki bi slabo voljo prenašali na druge," je še dejal 34-letni Ljubljančan, ki je že v torek napovedal skupno zmagoslavje prijatelja Kamila Stocha. Poljski as, ki mu je zelo žal Freitaga ("Seveda nikomur ne privoščiš padca. A ti se dogajajo in treba jih je pregristi. Upam, da se Richie čim prej vrne."), ima namreč pred zadnjo preizkušnjo že 64,5 točke naskoka pred drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem. Z ubranitvijo zlatega orla se ne obremenjuje kakor tudi ne s ponovitvijo zgodovinskega pokra zmag Nemca Svena Hannawalda. "V skokih nikoli ne veš, kaj se zgodi, nismo odvisni le od sebe in nismo stroji. Treba je imeti tudi srečo," je poudaril Stoch.