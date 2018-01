Ne vidi se več kot zobotehnik

INNSBRUCK – Čeprav je Tilen Bartol, 20-letni smučarski skakalec iz Loškega Potoka, že nekajkrat opozoril nase, je s 5. mestom v Ga-Pa vendarle pripravil eno od prijetnejših presenečenj. V seštevku turneje je zdaj skupno deveti najboljši Slovenec, med včerajšnjim prostim dnevom pa si je vzel čas tudi za Slovenske novice.

Kako zdaj gledate na svoj najboljši dosežek v svetovnem pokalu?

Ko sem pristal v finalu, nisem vedel, ali bo zadostovalo za 2. ali 10. mesto, ker nisem videl, kako daleč so skakali tekmeci pred menoj. Poleg tega nisem vedel, kakšne razmere sem imel, sem pa vedel, da sem naredil manjšo napako pri odskoku. Ko sem videl pred svojim imenom številko 4, sem bil zelo zadovoljen.

Ali bi pred tekmo podpisali za 5. mesto?

Zagotovo!

Kaj pa po uvodni seriji, po kateri ste bili še drugi?

Ne, ker sem bil v igri za stopničke. Na koncu mi je do njih zmanjkal meter. Če sem iskren, sem za trenutek pomislil tudi na to, da bi zaradi vetra prekinili in razveljavili finalno serijo, a mi je hitro postalo jasno, da jo bodo izpeljali do konca, ker sva bila na vrhu le še dva. Sprijaznil sem se s tem, da bom moral počakati nekaj minut, kar ni bilo najbolj prijetno, saj so me že pošteno bolele noge. Podobne težave je imel tudi Stoch. Na srečo nama je kontrolor dovolil, da sva si odpela čevlje in ponovila meritve. Tako nama je kri spet stekla po žilah. Ne pomnim, da sem že kdaj tako dolgo čakal na skok.

Po dveh postajah ste najboljši Slovenec v seštevku turneje. Kaj vam to pomeni?

To le še potrjuje, da sem bil na treningu blizu Petru Prevcu in Jerneju Damjanu. Še vedno pa delam določene napake, ki jih lahko odpravim in tako še pridobim.

V nasprotju z večino mladih slovenskih skakalcev tudi ne prihajate iz kranjske šole.

V Kranj me nikdar ni vleklo, želel sem si poklic in se vpisal na srednjo zobotehnično šolo v Ljubljani. Ker sem se že pri Iliriji dobro ujel s (trenerjem) Simonom Podreberškom, sem mu sledil k ihanskemu klubu Sam in se nato z rezultati prebil v mladinsko reprezentanco.

Kaj si želite za preizkušnji v Innsbrucku in Bischofshofnu?

Ko enkrat skačeš dobro, lahko povsod letiš daleč. Če bom še naprej kazal svoje (naj)boljše skoke, bom lahko zraven tudi v Innsbrucku. Zanimivo, da mi je običajno največ preglavic delala naprava v Ga-Pa. Vesel sem, da sem se tokrat hitro ujel z njo, tamkajšnje občutke bom poskušal prenesti tudi na Bergisel, že pred turnejo pa je bil moj cilj na vseh tekmah nastopiti v finalu.

Kako ste preživeli silvestrski večer?

Imeli smo skupno večerjo, nakar smo se skoraj vsi fantje zbrali v sobi, počakali na polnoč, si voščili srečno novo leto, skozi okno pogledali ognjemet v Ga-Pa in odšli spat.

Raket niste spuščali?

Ne, te je imel včasih s seboj Jurij Tepeš, a ga tokrat ni bilo zraven.

Kako si krajšate čas na turneji?

Kakor vsi drugi, pogledam si kakšen film, odigram igrico na telefonu, preberem kakšno knjigo, rešujem križanke, se učim... Do konca tega šolskega leta nameravam opraviti vse obveznosti.

In potem boste zobotehnik?

To bo moja izobrazba, se pa ne vidim več v tem, ker je za moj okus v tem poklicu preveč sedenja. Za takšno službo imam preveč energije. Razmišljam, da bi študiral menedžment v športu.