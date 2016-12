Po začetku sezone svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Kuusamu oziroma Ruki bo druga postaja letošnje turneje nemški Klingenthal. V Vogtland Areni na Saškem v jugovzhodni Nemčiji bo danes ob 16.10 ekipna tekma, jutri ob 15. uri pa še posamična preizkušnja. Za uvod sezone na skoraj skrajni vzhodni točki Finske smo pretekli petek videli skakalni ognjemet, ki sta ga s prvim in tretjim mestom pripravila brata Domen in Peter Prevc, naslednjega dne pa je muhasti finski veter odpihnil možnosti, da bi Slovenci znova segli po zmagovalnih stopničkah. V skandinavskem vremenskem vsakdanjiku jo je najbolje odnesel Nemec Severin Freund, veliki tekmec Petra Prevca, zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v zadnji zimi. Uvodnega dne je bil Nemec drugi, v soboto pa je slavil zmago. »Uspeha iz Kuusama mu dajeta samozavest, toda profil finske skakalnice in ta v Klingenthalu sta povsem različna. Urni kazalci so tako spet na ničli. Seveda bi rad v Klingenthalu prikazal dobre skoke, a konkurenca je huda,« je pred tekmama na Saškem navrgel Severin Freund. Doskočišče naprave v Klingenthalu so sicer seveda prekrili z umetnim snegom, torej športna zima v belem je v tem delu Evrope le umetnokoledarska, ne pa še tudi resnična. »Glede na zimske razmere v Kuusamu bi bilo dobro, če bi tam ostali še kakšen dan dlje. A ritem je takšen, da je treba iti naprej. Res bi bilo dobro, če bi lahko malce še potrenirali na kakšni 120-metrski napravi in se tako s snegom še bolj ujeli. A treba je biti prilagodljiv, takšen je svet svetovnega pokala. Ne smemo jamrati, treba je delati,« je Peter Prevc po tekmi v Ruki pogrešal še kakšen dan treninga v pravih zimskih razmerah na severu Evrope.



»Zagotovo pa sem zdaj bolj pomirjen kot pred dnevi, ko se tekme sploh še niso začele. Vem, da sem lahko, če mi uspejo super skoki, v boju za zmago, če storim napako, sem lahko na 20. mestu. Praktično je tako, kot je bilo vedno. Treba je biti zbran. Pomembno je, da sem telesno dober. Tehnično prvino lahko med tekmami popraviš, če bi bil pa telesno slab, pa bi moral izpuščati tekme. Čaka nas še veliko dela, da dobimo visoko stalnico, po drugi strani pa je pred nami še veliko tekem,« je še dodal najboljši slovenski orel. Je pa tudi na svoji strani na facebooku zapisal, da sta 3. in 7. mesto v Kuusamu odlična rezultata za začetek svetovnega pokala.



Schlieri se vrača



Novica v skakalnem svetu pa je tudi to, da je avstrijski as Gregor Schlierenzauer s 53 zmagami rekorder v svetovnem pokalu, po ozdravljeni poškodbi kolena že skoraj nared za vrnitev v svetovni pokal. Schlierenzauer je v Ramsauu namreč prvič opravil skoke na zasneženi skakalnici. Je pa tudi javno naznanil, da je njegova vrnitev v skakalni svet možna že 17. decembra, ko bo prva tekma v švicarskem Engelbergu. »Nastop na novoletni turneji pa ne pride v poštev, moj občutek mi pravi, da bo prišla prezgodaj. Se bom pa še posebno osredotočil na svetovno prvenstvo v Lahtiju,« je še dodal 26-letni Tirolec, ki tako načrtuje finski napad za časa SP, ki bo od 22. februarja do 5. marca. S svetovnim pokalom pa so začele tudi skakalke, včeraj je bila v norveškem Lillehammerju uvodna tekma, danes bo ob 15. uri še druga.