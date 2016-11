Ne braniti, vedno napadati

Prva postaja smučarskih skakalcev v novi sezoni svetovnega pokala bo Kuusamo na Finskem, kjer bodo leteli v petek in soboto. Ne bomo spet omenjali rezultatskih podvigov zadnje sezone dobitnika velikega kristalnega globusa za skupno zmago Petra Prevca, za to je najbolje kupiti Guinnessovo knjigo rekordov. Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus je sicer za uvodni tekmi določil šest slovenskih fantov: Petra in Domna Prevca, Jurija Tepeša, Nejca Dežmana, Anžeta Laniška in Jako Hvalo. Da bodo fantje v tekmovalni zimi skakali vrhunsko, pa je moral dosti stvari na čelu postoriti Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. »Skakalni proračun je zaprt, vse je pokrito. Odprt je samo za navzgor,« se je pošalil. »Proračun znaša približno dva milijona in 200.000 evrov, vsi skakalci in trenerji so tudi podpisali pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije. Nobenih težav ni,« je navrgel. »Če je prisotna kakšna nervoza, mora ta biti pozitivna. Opravili smo tudi priprave na ledeni smučini v Kranju, menim, da je pripravljenost fantov celo malce boljša, kot je bila v istem obdobju lani,« pa je raportiral Goran Janus.



Dobri ali zanič



Peter Prevc bo torej branil krono zmagovalca svetovnega pokala, za finski uvod pa ima jasno formulo. »Čim hitreje je treba priti v ritem in se čim preje spoprijateljiti s snegom. Treba je iti korak za korakom, potem bomo videli, kje smo,« je ocenil naš šampion. »Zdaj že kar teden dni komaj čakam na uvodni tekmi, namreč, da vidimo, ali smo dobri ali zanič. Po Kuusamu bomo vsaj vedeli, pri čem smo. Odsotnost konkurence na tekmovanjih je zdaj že kar dolga, tako da že komaj čakaš, da vidiš, kaj so postorili drugi in kaj si sam. Komaj tudi čakam, da bom imel sneg pod nogami, bilo je že kar, v narekovajih, dolgočasno obdobje, ko smo krožili med treningi in domom. Glede obrambe velikega globusa, v športu se nobene stvari ne brani. Brani le golman vrata v rokometu, nogometu, vaterpolu in hokeju. Drugače pa je treba vedno napadati, vedno želiš doseči čim več, ker si s tem, ko kaj braniš, že v defenzivnem položaju. Na gotovost pa se v tem športu ne da ničesar narediti,« je še dodal najstarejši od bratov Prevc. Domen je bil namreč najstniška senzacija pretekle sezone, skupno je v svetovnem pokalu osvojil 14. mesto. »Od nove sezone ne pričakujem ničesar, tudi če bo ponesrečena na vsej črti, se ne bom sekiral. Glava mora biti namreč res prazna, da lahko potem zastartaš. Če v katerem koli pomenu nase daješ breme, lahko hitro pristaneš na puklu,« je 17-letnik izrazil zelo zanimivo mnenje.





Kranjec že normalno hodi



Sezono 2016/17 bo moral zaradi operacije strgane križne vezi v desnem kolenu, opravljena je bila 9. novembra, izpustiti Robert Kranjec. So mu pa v teh dneh že pobrali operacijske šive. »Zdravljenje super poteka, že lahko hodim normalno. Otekline skoraj ni. Pravijo namreč, da so prvi trije tedni najbolj kritični. Vsak drugi dan hodim na terapije v Ljubljano, druge vaje delam doma. Za 14 dni bom tudi odšel v Čateške toplice, po novem letu še za teden dni,« je povedal slovenski skakalni veteran. Niti Jernej Damjan ni v tekmovalnem pogonu, imel je operacijo meniskusa na kolenu. Ta se je premikal in so ga morali zdravniki pritrditi, zdravljenje pa se je nato zavleklo.