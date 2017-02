Ne bo se živciral, ker ne more ničesar spremeniti

Poljski smučarski skakalec Maciej Kot si je po krstni zmagi v svetovnem pokalu, ki jo je po dolgem čakanju minulo soboto dočakal v Saporu, zaželel, da ne bi bila zadnja. To željo si je hitro uresničil, saj je že včeraj v svojo korist odločil tudi tekmo na srednji napravi v Pjongčangu, na katero so jo južnokorejski prireditelji z velike skakalnice preselili zaradi (pre)močnega vetra.



Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Peter Prevc, ki je pristal na zelo dobrem četrtem mestu. Toda nehvaležna uvrstitev je imela tokrat še posebno grenak priokus, če vemo, da je z izjemnim skokom, dolgim 109 metrov, po uvodni seriji še vodil. Pred drugouvrščenim Danielom Andrejem Tandejem (111,5 m) je imel 2,6 točke prednosti, tretjeuvrščeni Avstrijec Stefan Kraft (106 m) je zaostajal za 2,8 točke in četrtouvrščeni Kot (108,5 m) za 3,1. V odličnem izhodišču je bil tudi naš sredin junak Anže Lanišek (109 m), ki ga je na petem mestu od vodilnega Petra ločilo 6,5 točke, med deseterico se je prebil tudi deveti Domen Prevc (105 m).



A 17-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih je v drugo doskočil že pri 92,5 metra in močno pokvaril uvrstitev, saj je zdrsnil na končno 24. mesto, tik za Jerneja Damjana (102 in 97 m). Še pol metra krajši kot Domen je bil v slabših razmerah Lanišek, ki je nazadoval na 14. mesto, kar je še vedno njegov drug najboljši dosežek v tej sezoni.

