Ne bo se osredotočila na le eno disciplino

Kako izbirčni smo ljudje, že popušča poletna vročina in bi si že želeli snega. No, vsaj Ilka Štuhec razmišlja tako. Svetovna prvakinja iz St. Moritza v smuku, osvajalka dveh malih kristalnih globusov v razvrstitvi smuka in alpske kombinacije, druga v seštevku superveleslaloma in v zimi 2016/17 sedemkrat zmagovalka posamičnih tekem za svetovni pokal, štirikrat v smuku, dvakrat v superveleslalomu in enkrat v kombinaciji; že drži, da bi najraje nadaljevala tam, kjer je sklenila sezono. A za nove izzive v globalni konkurenci se je treba tudi pravšnje pripraviti. Za seboj ima priprave na morju, jutri pa odhaja na sneg v Ande, seveda bo brazdala po čilskem snegu. »Po marčevskem koncu sezone v Aspnu sem si vzela nekaj dni počitka, do konca maja pa sem na snegu vadila v Laaxu, Livignu in Kaunertalu.

2. je bila Ilka Štuhec v skupnem seštevku svetovnega pokala v zadnji zimi.

Nato sem si privoščila dvanajst dni pravega dopusta, sledile pa so priprave za nabiranje telesne moči. Štiri tedne sem bila doma, tri pa na morski obali,« razloži 26-letna Mariborčanka, sicer rojena Slovenjgrajčanka. »Nadgrajevala sem pripravljenost z lanskih priprav, vesela sem, da je vse potekalo po načrtu. Poskušala sem se čim bolj sproščeno pripraviti, je pa bilo ogromno novih obveznosti, ki smo jih z ekipo poskušali kar najbolje urediti,« se še spomni kodrolaska, ki je zaradi izbruha priljubljenosti ob vrhunskih športnih dosežkih očitno morala tudi malce potrpeti in ne dopustiti, da ji medijski in reklamni naval skodrata živce. Južna Amerika, tam se zdaj končuje zima, pa vabi. »Slišim, da je snega dovolj in da so razmere super. V Čilu bom dva tedna vadila sama, potem se z ekipo priključim moškim, ki bodo tam trenirali, vsega skupaj bo vadbe za mesec dni,« je spet zažuborela v svojem simpatičnem slogu. »V novi sezoni se ne bom osredotočila na eno ali drugo disciplino, preizkusila bom vse, sproti pa bomo videli, kako in kaj. Ali je sezona svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, kot bo naslednja, vsaka tekma je preizkušnja zase. Vsako tekmovanje ima svojo težo. Psihično se bom zbrala za vsako tekmo in dala vse od sebe. S konkurenco se ne ubadam, zdaj, ko vadim, vadim, in nič okoli drugih smučark me ne prizadene,« je nekaj misli namenila že tudi olimpijskemu Pjongčangu. Za začetek sezone, 28. oktobra, bo veleslalom v Söldnu, pravi, da je v načrtu, a da bo še videla, kako in kaj. Pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije še ni podpisala, a kaže dobro, ni je strah, da se stvari pogodbeno ne bi izšle.