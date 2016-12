»Nastop treh bratov Prevc je slaba novica!« Veste, kaj je dobra?

LJUBLJANA – Slovenski skakalni šport konec tedna čaka zgodovinska preizkušnja, saj bodo v Engelbergu nastopili kar trije bratje Prevc. Domnu in Petru se bo v skakalni karavani pridružil še Cene, ki je na začetku sezone že navduševal v celinskem pokalu.

No, Poljakom, na zadnji tekmi so se veselili dvojne zmage po zaslugi Kamila Stocha in Macieja Kota, pa očitno trepetajo našimi tremi orli. Na družabnih omrežjih je namreč med poljskimi navdušenci nad smučarskimi skoki namreč zaokrožila šala na račun Prevcev. »Ti povem slabo novico? Trije Prevci bodo nastopili v Engelbergu. Kaj pa dobra? Ni več četrtega.«

Ali kot je na facebooku zapisal Domen Prevc: »Poljaki imajo smisel za humor.«