Najbolj brano: Grda nesreča Lindsey Vonn, iz varnostne mreže so se slišali kriki

»Pomagajte mi!« Tak krik je prihajal iz varnostne mreže, v kateri se je znašla Lindsey Vonn. V Lake Louisu je drvela z najhitrejšimi vmesnimi časi proti cilju, vendar tekme ni končala.

Na področju nogometa pa navdušuje predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je odločno stopil v bran Liamu Davisu. Gre za edinega angleškega nogometaša, ki je javnosti razkril svojo istospolno usmerjenost. Seveda je takoj postal tarča groženj. Čeferin je dejal: »Ne bomo tolerirali homofobije, rasizma ali seksizma in vedno se bomo zavzemali za vrednote, kot so raznolikost, enakost spolov in socialna vključenost.«

