Na Zlati lisici čas za skok na stopničke

LJUBLJANA – Pred tednom smo še trepetali za Zlato lisico, tekmovanje alpskih smučark za svetovni pokal, od katere se je moral Maribor posloviti. Na srečo pa je zvitorepka našla dom nedaleč stran – v Kranjski Gori. Na Gorenjskem je dovolj snega, da je odmevna prireditev, z njo pa tudi zajeten kupček sredstev za mlade rodove, ostala v Sloveniji. »Dekleta so vesela, da bodo lahko nastopila pred domačo publiko. Pa naj bo to Maribor ali Kranjska Gora, važno je, da smo doma. Dekleta progo v Kranjski Gori dobro poznajo. Ko je bila priložnost, smo tu vedno trenirali, pa tudi številna državna prvenstva so bila tu. Lahko rečem, da imajo progo v nogah,« nam je povedal šef ženske ekipe Denis Šteharnik, ki dokaj optimistično pričakuje soboto in nedeljo, ko bo Podkoren gostil najboljše na svetu. »Po Lienzu in nastopu na tamkajšnjem veleslalomu je še bolj jasno, da se naša forma stopnjuje in da se opravljeno na treningu prenaša na tekmo. Se pa veselim dne, ko se bodo naše smučarke naveličale 6., 7., 8. in 11. mest. Da ne bo pomote – zabeležili smo velik ekipni uspeh, tudi drugi so nam čestitali. A vem, da dekleta zmorejo še več. Dokazale so, da so hitre. Spomnite se Tine Robnik, naredi dve napaki, pa zaostane 12 stotink za najhitrejšo. Prepričan sem, da smo blizu odmevnim izidom,« pravi Šteharnik, ki ga navdušuje tudi izjemna homogenost ekipe.

»Zelo dobro se razumejo med sabo, pomagajo si, sodelujejo. Ana Drev je prava motivatorka in vsem stoji ob strani. Lepo je videti, kako ekipa raste,« pristavi Šteharnik, ki ni pozabil omeniti še slalomskega dela zasedbe; tu ima v mislih predvsem Ano Bucik in Marušo Ferk. »Pri obeh je viden napredek v tehniki in formi. Maruša Ferk je v Lienzu izvrstno opravila z zgornjim delom, potem pa iz neznanih razlogov povsem popustila. Če ne bi, bi imela dovolj točk, da bi nastopila na nočnem paralelnem slalomu v Oslu,« nadaljuje Šteharnik, ki je imel kot smučarke pester prazničen program.

Večji del ekipe je treniral še 30. decembra v Kranjski Gori, kamor so se vrnili 1. januarja. Šteharnik je vmes z Ano Bucik odpotoval v Oslo na paralelni slalom, včeraj pa sta se že odpravila v Zagreb, kjer je že danes na sporedu slalom (prva vožnja ob 13. uri, druga ob 16.45). Na Hrvaško je bil že prej namenjen tudi preostali del slalomske ekipe, a so pri sosedih tako slabe razmere za vadbo, da so včeraj trenirali v Avstriji. V Kranjski Gori pa je ostal trener Robert Žan, ki bo z veleslalomskim delom zasedbe pričakal preostanek ekipe. »S pomočjo domačega smučarskega kluba ASK Kranjska Gora bomo lahko polili progo in pripravili dober teren. Zato hvala klubu in vsem prostovoljcem, ki so nam priskočili na pomoč. Preprosto nas je premalo, da bi lahko naredili vse,« je Šteharnik pojasnil, kako so rešili logistične zalogaje.

Slovenke na 54. Zlati lisici Na sobotnem veleslalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori bodo nastopile Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik, Desiree Ajlec in Andreja Slokar. V nedeljo bodo na slalomu barve Slovenije zastopale Bucikova, Maruša Ferk, Horvatova, Klara Livk, Andreja Slokar in Neja Dvornik.

image_25162_0.jpg: Šef slovenskih smučark Denis Šteharnik je prepričan, da se bomo kmalu veselili uvrstitev njegovih deklet na zmagovalni oder. Foto: Tadej Regent