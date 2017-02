Na tekmi vse Slovenke, Špela Rogelj najboljša, peta

LAHTI – Po sredinih težavah z vetrom so prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v Lahtiju danes brez težav izpeljali kvalifikacije za jutrišnjo tekmo smučark skakalk na srednji skakalnici.

Slovenke so skakale solidno, tako da bodo vse štiri nastopile na petkovi tekmi. Od treh Slovenk, ki so se morale prebiti skozi kvalifikacijsko sito, v katerem je odpadlo devet tekmovalk, je bila z 92 metri najboljša Špela Rogelj, ki je s 112 točkami zasedla peto mesto med kvalifikantkami. Zelo dobro je skočila tudi Nika Križnar, ki je z enako daljavo in vetrno izravnavo (tri točke odbitka), a z nižjimi sodniškimi ocenami s 108 točkami osvojila deveto mesto. Maja Vtič je prvi skok v Lahtiju opravila šele v poskusni seriji pred kvalifikacijami, drugi skok pa je končala pri 83 metrih (2,8 točke dodatka), s 97,3 točke je osvojila 21. mesto. Kvalifikacije je s 96,5 metra in 123,6 točke (1,9 točke odbitka) dobila Avstrijka Chiara Hölzl.

Od deseterice, ki je nastop na tekmi imela zagotovljen neposredno, so bile s 93 metri najdaljše branilka naslova Carina Vogt, njena rojakinja Svenja Würth in Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger. Ema Klinec, debitantka na članskem svetovnem prvenstvu, je skočila 87 metrov.