Na Švedskem zmagala Norvežanka, Slovenka z dobrim rezultatom

ULRICEHAMN – Norvežanka Marit Bjørgen je zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku na 10 km v prosti tehniki, ki je bila v Ulricehamnu na Švedskem (23:46,3). Druga je bila Finka Krista Parmakoski, ki je zaostala 10,7 sekunde, tretja pa domačinka Charlotte Kalla (+ 24,9 sekunde). Alenka Čebašek je bila 18. (+ 1:12,1). Druga Slovenka na tekmi Lea Einfalt je bila 38. (+ 1:58,4).

Med moškimi, kjer Slovenija ni imela svojega predstavnika, je zmagal kanadski smučarski tekač Alex Harvey (32:46,2). Drugo mesto je osvojil Norvežan Martin Jonsrud Sundby (+6,0), tretji je bil Šved Marcus Hellner (+14,3).

Čebaškova je nastopila po nekaj tekmah odmora in bila ves čas na mestih, ki prinašajo točke pokala. »Startala sem kar malo s strahom, saj je trening trening, tekma pa tekma in nisem vedela, kako se bo odzvalo telo. Dobro sem se počutila že v prvem krogu, lahko sem 'navijala' hitrost, telo sem imela, kot si ga želim. Smučke so bile fenomenalne, fantje so naredili dobro delo, vsa čast tudi njim! Res dober dan,« je po tekmi povedala Alenka Čebašek.

V svetovnem pokalu še vedno vodi Norvežanka Heidi Weng, zmagovalka novoletne turneje in šesta na tokratni tekmi.

V nedeljo bo na vrsti ekipna preizkušnja; Slovenijo bosta poleg Čebaškove in Einfaltove zastopali še Katja Višnar in Anamarija Lampič.