Na smuku presenečenj Ilka Štuhec do 5. mesta

V Altenmarktu so minule dni vodilni možje Mednarodne smučarske zveze (FIS) dobili kar nekaj sivih las. Zavoljo sneženja trening smuka ni bil mogoč, alpska kombinacija je bila odpovedana, pod streho pa so spravili četrti ženski smuk od skupno osmih v tej sezoni. Presenetljiva zmagovalka je postala 22-letna Avstrijka Christine Scheyer, ki je bila pred tem v svetovnem pokalu najboljša deveta. Družbo na odru za zmagovalke sta ji delali Tina Weirather iz Liechtensteina (+0,39) ter 24-letna Američanka Jacqueline Wiles (+0,54), ki je bila pred tem v smukih najboljša 15. Ilka Štuhec je s startno številko pet zasedla peto mesto (+0,58). Preostali Slovenki Maruša Ferk in Vanja Brodnik sta bili na 46. in 48. mestu prepočasni za trideseterico in točke.



Da bi bila lahko tekma nekaj posebnega, so opozarjali že rezultati jutranjega treninga, na katerem je bila najhitrejša Čehinja Ester Ledecka, ki se je na progo podala s številko 49, sledila ji je poznejša zmagovalka Scheyerjeva, tretja je bila njena rojakinja Sabrina Maier. Ilka je bila skromna 30., a si tega ni pretirano gnala k srcu. Nesrečno sta trening končali Italijanka Nadia Fanchini in Madžarka Edit Miklos, ki so ju po težkih padcih s helikopterjem odpeljali v bližnji Salzburg. Po uradnem treningu je napočil čas za tekmo. Štuhčeva je s progo opravila dobro, predvsem v zgornjem in spodnjem delu. V srednjem delu 2230 metrov dolge proge pa je dvakrat, trikrat odpeljala premalo natančno. To se ji ob prihodu v cilj še ni poznalo, saj je prevzela vodstvo s sekundo in 39 stotink naskoka pred Italijanko Sofio Goggia. Jasno je bilo, da se Ilki obeta nova vrhunska uvrstitev. Ali bo dovolj za zmago, je bilo po petih tekmovalkah nehvaležno napovedovati.



Prehitro slavje Weiratherjeve



Hitro je bilo jasno, da ne bo nič od četrte zaporedne zmage. Lara Gut je prihitela v cilj s tremi stotinkami naskoka, potem pa je Švicarko in Slovenko prihitela še Weiratherjeva, na progo je šla kot 17. Ko je nekdanja svetovna prvakinja v smuku že slavila zmago v cilju, pa je sledil šok. S številko 25 se je na 1. mesto zavihtela Scheyerjeva, za njo pa je za presenečenje poskrbela še Američanka Wilesova, ki je potisnila z odra za zmagovalke še Gutovo. »V bistvu sem zadovoljna. Stotinke so se tokrat obrnile malce drugače. Zelo napeto je bilo v cilju, ko smo spremljali razplet. Kakor koli že, lahko sem zadovoljna. Nimam si kaj očitati, ni bilo dovolj hitro. Pokazala sem, kar zmorem v tem hipu,« je Ilka Štuhec ocenila svoj nastop v Zauchenseeju. »Organizatorji so pripravili dobro progo. Zjutraj je bilo na njej še nekaj svežega snega, zato je bil tudi moj rezultat slabši. A na tekmi je bilo super, pravi užitek je bilo smučati,« je Štuhčeva pohvalila vse napore organizatorjev, ki so se izkazali pri pripravi proge. Za to so bili nagrajeni z izvedbo polovičnega programa, kot so si ga zastavili. »Čutila sem, da so mi smuči dobro tekle. Zavedala sem se, da lahko dodajam in pospešujem. Hotela sem le smučati najboljše, kar znam in zmorem. Mi je bilo pa hitro jasno, da gre bistveno hitreje kot zjutraj na treningu,« je še povedala Mariborčanka in dodala. »Mislim, da imam še precej rezerv. V zavojih bi lahko šla z bolj direktno linijo. A ni šlo. Bomo naredili videoanalizo.« Ilka Štuhec s 345 točkami ostaja vodilna v smukaškem točkovanju, druga je Lara Gut (180), tretja pa Italijanka Sofia Goggia (175). Štuhčeva je z novimi 45 točkami iz Altenmarkta za dve mesti izboljšala svoj položaj v skupnem seštevku svetovnega pokala, po novem zaseda tretje mesto s 584 točkami. Vodi Američanka Mikaela Shiffrin (1008 točk), ki tokrat ni tekmovala, druga pa je Gutova (639). Naslednja postaja karavane alpskih smučark bo nemški Garmisch-Partenkirchen, kjer bosta 21. in 22. januarja na sporedu smuk in superveleslalom.





Vrnitev Vonnove



Po 322 dneh premora zaradi poškodb kolena na začetku lanskega leta in roke novembra se je v belo karavano vrnila Lindsey Vonn. Dvaintridesetletna Američanka, ki ima v svetovnem pokalu 76 zmag, osvojila pa je tudi štiri velike kristalne globuse za skupno zmago, je tokratni smuk končala na 13. mestu z nekaj več kot sekundo in pol zaostanka.