Na Pokljuki so doma, zato mora biti bolje

Slovenski biatlonci in biatlonke, seveda še posebno glavna asa Jakov Fak in Teja Gregorin, so z veliko nestrpnostjo pričakovali novo športno zimo svetovnega pokala. Treba je namreč sprati slab okus rezultatsko neuspešne zadnje sezone, a švedski Östersund ni prinesel nasmeška na obraze v slovenskem biatlonskem taboru. Vsaj Mrkopaljčanu in Ihanki ne, kajti Fak zaradi slabega zdravstvenega stanja, to postaja že kar akutno, na uvodni postaji svetovnega pokala sploh ni tekel in streljal, najboljša uvrstitev Gregorinove pa je bila 32. mesto v sprintu. Na domači Pokljuki, drugi postaji bojev za točke svetovnega pokala, torej res že mora biti bolje; denimo pri streljanju za 36-letno veteranko, Jakov Fak je zaradi bolezni odpovedal tudi pokljuško tekmovalno dejavnost. Vprašljiv je Gorskokotarčanov nastop na tekmah prihodnji konec tedna v češkem Novem Mestu.



»Res sem v Östersundu pričakoval več, saj smo tam trenirali, a prav na strelišču nam ni uspelo tisto, kar smo pričakovali in kar so tekmovalci kazali na treningih. Menim, da je vse bolj v glavi, kot da gre za tehnične napake. Res je, da nas je morda malce bolj od drugih presenetil tudi veter in nismo dosegli pričakovanih rezultatov,« ocenjuje glavni trener slovenske bitalonske reprezentance, Čeh Tomaš Kos. »Vemo, da smo dobro trenirali, da smo pripravljeni za boljše nastope. Na Pokljuki smo doma, poznamo progo, strelišče in tudi vremenska napoved je obetavna, zato menim, da se moramo le zbrati. Vemo, da znamo, in to moramo prenesti na tekmo,« se hrabri Kos.



»Tekaška forma me navdaja z optimizmom, da lahko dosežem boljšo uvrstitev. Težave so v streljanju, ne vem, zakaj, a roka se je prevečkrat zatresla. Tukaj je nova tekma in nova priložnost. Upam, da bom pokazala to, kar sem kazala na treningih. V preteklosti sem blestela prav v streljanju, in verjamem, da to znam in zmorem ter da bom to pokazala na Pokljuki,« je menila Teja Gregorin.



Slovo Malijeve



Ne le Gregorinova, tudi od Klemna Bauerja se pričakuje, da na Rudnem polju biatlonira na takšen način, da bo na koncu preizkušenj zadovoljen sam, pa tudi slovenski navijači, ki bodo priromali na ta gorenjski konec Slovenije. »Na tekmi imam vedno svoje cilje in tem sledim. Najbolj pomembna bo dobra psihološka priprava na tekmo, da bom lahko pokazal vse svoje zmožnosti. Verjamem, da smo delali dobro, kar me pomirja in mi vliva optimizem,« je umirjen Bauer. V nedeljo bosta na Rudnem polju moška in ženska štafetna tekma, Tomaš Kos je napovedal, da bo ob Teji Gregorin, Anji Eržen in Urški Poje kot četrta članica štafete nastopila še Andreja Mali. Devetintridesetletnica letos ne tekmuje več, sklenila je športno pot in presedlala v trenerske vrste, je trenerka v mladinski reprezentanci, bo pa Malijeva nedeljsko štafeto zato imela kot poslovilno preizkušnjo za konec tekmovalne biatlonske poti. Tako bo Slovenija vsaj na domači tekmi sestavila žensko štafeto. No, vse tri dni tekmovanj naj bi športniki in obiskovalci Pokljuke imeli sončno vreme, jutri bi se temperature lahko približale 10 stopinjam Celzija.