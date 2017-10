Na olimpijske igre hoče z dobrimi občutki

BLED – Ledenik Rettenbach bo 29. oktobra tudi letos gostil uvodno tekmo svetovnega pokala alpskih smučarjev. V söldenskem veleslalomu je lani Žan Kranjec dosegel eno od dveh četrtih mest v sezoni, tik za stopničkami je bil tudi decembra v Alti Badii. Tudi on se je, kot vsi slovenski alpinci, na novo zimo pripravljal v Južni Ameriki. In kako bo osvajal točke svetovnega pokala in čim višja mesta? »Po Argentini smo bili na treningu še v Saas-Feeju v Švici, dobro smo vadili. Formo sem prinesel iz Argentine, po mojem mnenju sem jo še malce nadgradil, trenutno sem zadovoljen, gre po načrtu. Do uvodne tekme bom poskušal čim bolj izkoristiti treninge, se dobro osredotočiti, da pridem v Sölden tako pripravljen, kot moram biti,« je začel smučar, ki je bil v mladinskih letih tudi štirikrat s kolajnami žlahten na svetovnih prvenstvih.

Krajše smuči

V novo sezono bodo alpski smučarji krenili tudi z novo geometrijo veleslalomskih smuči, minimalna dolžina bo po novem 193 centimetrov, do zdaj je bila 195. Minimalni radij, ta označuje velikost polkroga, ki ga smučar opravi v zavoju v idealnih razmerah in z določenim kotom, pa bo po novem 30 metrov, pet metrov manj kot prej. »Ni se bilo prav težko navaditi nanje. Sicer so neke spremembe in tudi drugačen občutek. Da bi se prav veliko spremenilo v tehniki vožnje oziroma da bi se svetovni vrh ekstremno premešal, pa tudi ne verjamem. So majhne stvari, ki se malce drugače počnejo, a načeloma je osnova kar podobna,« je nadaljeval Kranjec. »Za uvodno tekmo v Söldnu vedno težko oziroma še težje poveš, kakšni bodo rezultati, imaš sicer že tudi kakšne primerjave s treningov, a tekma je vseeno zgodba zase. Samozavesten sem, zagotovo verjamem, da lahko posežem po najvišjih mestih. Če sem na pripravah dobro smučal, ne bi smelo biti kakšnega velikega dvoma, da ne bi dosegel dobrega rezultata. Je pa tudi odvisno od drugih, kako bodo smučali, kako je ta nova oprema vplivala na druge. Res bomo šele na tekmi videli, kako smo dobri, a trenutno sem zadovoljen in optimističen.«

Na februarske olimpijske igre v Pjongčangu je zaradi morebitne uspešne sezone primerno priti z dobrimi občutki. Da ne bo, karikirano napisano v filmskem slogu, v zadnjem trenutku treba reševati vojaka Ryana. »Olimpijske igre so eden glavnih ciljev sezone, ampak v smučanju je v bistvu pomembna celotna sezona, tudi svetovni pokal. Na vsako tekmo grem stoodstotno osredotočen, tako bom šel tudi na olimpijske igre, je pa zagotovo precej lažje, če imaš že prej za seboj kakšen dober rezultat. Namreč da na OI prideš z dobrimi občutki, da si samozavesten, da zaupaš vase in da lahko potem veliko lažje pokažeš, kar zmoreš,« je naš najboljši veleslalomist Žan Kranjec zaokrožil razmišljanje pred novimi zimskimi izzivi.