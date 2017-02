Na letalnem debiju Domen Prevc tik pred Petrom

OBERSTDORF – Avstrijec Strefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na letalnici v Oberstdorfu (227,5 in 218 m; 439,9 točke). Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (234,5 in 222,5 m; 434,8), tretji pa Poljak Kamil Stoch (222,5 in 217 m; 425,4). Peti je bil Domen Prevc (220 in 211 m, 410,9), šesti pa Peter Prevc (220 in 211,5 m, 392,8).

Na 13. mestu je pristal Jernej Damjan (185,5 in 216 m; 363,9), na 20. Jurij Tepeš (183 in 215,5 m, 345), na 21. pa Anže Lanišek (181,5 in 196 m, 335,4).

Cene Prevc se s 33. mestom (159,5 m, 137,6) kot edini Slovenec na tekmi ni uvrstil v finale.

Peter se v skupnem seštevku pokala znova približuje najboljši deseterici, ki ima nastop na tekmah zagotovljen, zdaj je 15. Ima 299 točk, 10., Poljak Piotr Žyla, pa 432. Na prvih treh mestih so Stoch (1038), Tande (903) in Domen Prevc (831), ki se mu je zelo približal Kraft (820).

V nedeljo bo v Oberstdorfu še druga tekma.