Na Dolenjskem raste smučarski center

Slovenski smučarji, pa naj si bodo alpinci ali nordijci, imajo izvrstne rezultate. Oboji so se razveselili vesti, da bo na Dolenjskem zrasel nov smučarski center. Občina Ivančna Gorica je konec januarja 2017 pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo Smučarskoskakalnega centra na Polževem, ki ga bodo sestavljale tri skakalnice velikosti K-13, K-20 in K-25. Omogočale bodo vadbo poleti in pozimi, za nameček pa se boljši časi pišejo tudi smučišču Polževo. »Zamisel o izgradnji skakalnic se je porodila pri iskanju rešitev za oživitev zimskih športov v občini Ivančna Gorica. Skakalni klub v naši občini deluje šele nekaj let, a je zanimanja med otroki precej. Zaradi pomanjkanja tovrstnih objektov se na treninge vozijo po Sloveniji, kar je časovno in denarno zahtevno,« se problematike zaveda Tomaž Smole, podžupan v Ivančni Gorici. Polževo leži 30 kilometrov iz Ljubljane proti Novemu mestu. Skakalni center bo zrasel ob robu smučišča in bo dodatno razširil smučarsko in turistično ponudbo Polževega. »Pridobili smo gradbeno dovoljenje za tri skakalnice velikosti K-13, K-20 in K-25. Naložba je ocenjena na približno 230.000 evrov, s projektom pa smo kandidirali na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport Republike Slovenije. Razliko bo pokrila občina Ivančna Gorica iz proračuna. Končna cena bo odvisna od ponudb na javnem razpisu. Začetek gradnje bo takoj po izbiri izvajalca, rok za izgradnjo pa predvidoma do naslednje zimske sezone,« Smole jasno pove, da so se stvari lotili resno in zavzeto.



V težavah zaradi milih zim



Občina bi rada, da zaživi tudi smučišče Polževo, ki letos ponuja sankanje in šolo smučanja, pravega vijuganja pa ne zaradi obnove vlečnice. »Občina Ivančna Gorica je nepremičnine smučišča Polževo leta 2010 z dogovorom prenesla v upravljanje in uporabo Športnemu klubu Polževo, in to brez nadomestila. V zameno je ŠK Polževo dolžno upravljati in vzdrževati te nepremičnine vključno z napravami na njih ter zagotavljati obratovanje smučišča. Zaradi milih zim v minulih letih in izpada smučarskih dni ter zavoljo strogih predpisov glede smučarskih naprav SK Polževo samo ni sposobno urediti smučišča in naprav, da bi bilo mogoče varno smučanje. Treba bo sprejeti nov dogovor,« je občini jasno, da SK Polževo potrebuje pomoč. V finančno konstrukcijo projekta bo treba vključiti tudi javna sredstva občine. Kot smo izvedeli, so že stekli pogovori. Tema pa je vlaganje v izgradnjo bazena za vodo za zasneževanje in obnova obstoječe vlečnice in druge opreme, ki bo omogočila obratovanje tudi takrat, ko ne bo dovolj naravnega snega. »Konkretnih dogovorov še nismo sprejeli, prav tako še niso izdelani projekti, na podlagi katerih bi lahko ocenili potrebna sredstva. Potem bomo iskali tudi različne možnosti financiranja. Javno-zasebnega partnerstva ne izključujemo, vendar v tem trenutku ni zaznati interesa zasebnih vlagateljev v tovrstne objekte,« še povedo v Ivančni Gorici.