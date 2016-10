Na deskarskega junaka so vsi prav hitro pozabili

Žan Košir je v zimi 2014/15 prepričljivo slavil v deskarskem svetovnem pokalu in osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago. Osvojil je še mala globusa za skupno prvo mesto v paralelnem veleslalomu in slalomu, skratka, dobil je vse, kar se mu je ponujalo. Poleg tega si je na svetovnem prvenstvu v Kreischbergu prideskal svoje prvo odličje na SP, srebro v paralelnem veleslalomu. Ker pa je Košir na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 osvojil tudi srebrno odličje v slalomu in bronasto v veleslalomu, moramo moža iz Pristave pri Tržiču všteti med legende slovenskega športa. Del športa pa so tudi poškodbe, tista hrbtnega dela pa je našemu šampionu preprečila udejstvovanje v zadnji zimi svetovnega pokala. »Definitivno je mali šok, ko se na neki način zaveš, kako hitro si minljiv. Ko si tudi za vse tiste, ki so ti želeli pomagati, ko si bil na vrhuncu, preprosto menil, to pa so zdaj moji kolegi. Zelo hitro pozabijo nate, znajdeš se sam. Več ali manj ti vsi ponudijo pomoč šele, če si spet nazaj na vrhu. Do takrat pa se znajdi. To je življenje, nimamo kaj. Danes je vse našponano, vsi hočejo le še več, koliko časa bo to vse skupaj delovalo, ne vem, a je nemogoče biti na takšnem vlaku, ki le pospešuje. Tudi če nimaš nobene poškodbe. Nepošteno bi bilo, da bi obljubil, da bom že čez dva meseca tekmoval in zmagoval. Če mi bo uspelo, pa še vedno upam, da se bom sestavil do olimpijskih iger leta 2018. Pripravil sem načrt s stopnjevanjem od maja do OI, tako da bo vrhunec šele v naslednji sezoni,« je Žan Košir marsikaj povedal med vrsticami. »Že sam podatek, da me moji vodilni iz Smučarske zveze Slovenije v tem letu sploh niso poklicali, pravzaprav pove vse,« pa se je neposredno dotaknil srži problema.



Zadet s pištolo



Pa Žanovo zdravje? »Stanje poškodbe je veliko boljše, a to je tip poškodbe, ki jo lahko le obvladuješ, nemogoče pa je, da bi jo izboljševal. Zavedam se, da takšnih sezon, ko bi vso tekmoval in zmagoval, žal ne bo več. Želim pa se vseeno posloviti v slogu, cilj so olimpijske igre. Če bom pameten, imam še dva tekmovalna asa v rokavu, če pa se bom v vojno spustil le z nožem, me bo kdo hitro zadel s pištolo,« je pisano pojasnil 32-letnik. Moralno pa ga je zadel že odbor za deskanje pri SZS. »Če bom tekmoval v svetovnem pokalu, mi bodo povrnili stroške, drugače ne. Tako se je odločil odbor, namreč da jih izkoriščam, da odžiram denar mlajšim. Za menoj pa stojijo osebni pokrovitelji, zaradi njih se lahko za zdaj še udejstvujem. Še vedno imam upanje, da bo odbor za deskanje uvidel, da sem tako ali tako koristen za promotorstvu pri mlajših, že na treningu imajo ob meni večjo motivacijo. Vse je videti, kot da bi kdo rekel: ’Skoči z balkona, če boš preživel, dobiš milijon, drugače ne.’ Ni človečnosti in etike. Upam, da bodo gospodje iz odbora razmislili in umaknili ta pogoj, me poskušali postopoma pripeljati nazaj in izrabiti še mojo blagovno znamko in vpliv. Da mi omogočijo, da se poslovim na tekmovališču, ne pa iz bolnišnice. Vseeno menim, da si to zaslužim,« je sklenil naš najboljši deskar vseh časov Žan Košir.