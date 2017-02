Na balonih v ljubensko nebo

Lani se je 13. februarja na Ljubnem pisala zgodovina slovenskih ženskih smučarskih skokov, na uvodni tekmi pod Rajhovko je namreč slavila Maja Vtič in po Špeli Rogelj dosegla drugo slovensko zmago v svetovnem pokalu. Konec tedna bosta v soboto in nedeljo, obakrat začetek ob 13. uri, v Zgornji Savinjski dolini novi tekmi za točke v globalni konkurenci, po lanskem skakanju na prenovljeni napravi pa orlice letos čaka tudi naletni spust po novi, integrirani ledeno-keramični smučini, edini tovrstni v Sloveniji in na svetu.



Letošnja sezona do zdaj mineva v azijskem znamenju; od štirinajstih preizkušenj so jih Japonke namreč dobile kar enajst, tri pa Norvežanka Maren Lundby. Da bo Sara Takanaši konkurentke večinoma preskakovala, se je pričakovalo, je pa tri zmage odnesla tudi Juki Ito. Edine slovenske stopničke ima Ema Klinec z drugim mestom v Oberstdofu, a na Ljubnem je pričakovati nov slovenski zračni napad. Poleg Vtičeve bodo za visoka mesta znova našiljene tudi Špela Rogelj, Urša Bogataj, Eva Logar in Ema Klinec, ne bodo pa nastopile Katja Požun, ima poškodbo hrbta, ter Nika Križnar in Jerneja Brecl, ki bosta v tem času na evropskem olimpijskem festivalu mladih v Turčiji. »Veselimo se domače tekme, poskušali bomo narediti največ, kar je mogoče. Lani se je izšlo in upam, da bodo baloni, ki jih na promocijskih plakatih držijo naše skakalke, slednje ponesli v nebo. Žal se sezona doslej ni odvijala po naših pričakovanjih, želimo pa si, da bi nas navijači, ki jih bo po tradiciji gotovo zelo veliko, ponesli do najboljših izidov sezone,« si je zaželel glavni trener slovenske reprezentance Stane Baloh.



Počasi se prebuja



Maja Vtič še išče svojo najboljšo formo. »Moji skoki so kar dobri, želim pa si več stabilnosti, da bi s tem pridobila metre, ki mi še manjkajo. Prej sem imela težave že v počepu in so se napake nato le še stopnjevale. Zdaj sem to popravila, še vedno pa največ izgubljam v obdobju leta, tukaj moram še delati. Želim si, da bi ta vikend skoke pripeljala na višjo raven, kot je bila prej. Počasi se prebujam, morda prepočasi, vendar se vse odvija v pravo smer,« je svoje težave opisala Vtičeva. »Obrambe zmage ne vidim kot breme, bolj kot spodbudo in motivacijo, saj je lepo tekmovati pred številnim domačim občinstvom. Tudi lani sem prav na Ljubnem opravila najboljše skoke v sezoni. Zato se že zelo veselim domače tekme, ki je za nas tudi najpomembnejša poleg svetovnega prvenstva,« je Maja tudi polna pozitivne tekmovalne nervoze. »Na tekmi bomo videli, koliko mojih navijačev pride na Ljubno,« se velike navijaške podpore nadeja Špela Rogelj, lani tretja na prvi ljubenski preizkušnji. »Tehnično moram izboljšati skoke. V letošnji sezoni mi vse ne uspeva po načrtih, upam, da bom za Ljubno sestavila čim boljše skoke,« je povedala Urša Bogataj. Eva Logar pa le še dodala: »Na Ljubnem želim le uživati, verjamem tudi, da bo znova odlično vzdušje, kakor je tam že tudi običaj.« Kakor poteka letošnja sezona svetovnega pokala in z nekaj vrhunskega navdiha slovenskih orlic lahko torej na Ljubnem pričakujemo nov skakalni praznik in tri možne scenarije pri zmagovalkah: novo vzhajajoče šampionsko sonce Japonk, triumf potomke Vikingov ali pa pri zmagi Ljubno doma, kdor ga ima.