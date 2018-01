Morgi: V Sloveniji se izvrstno dela z mladimi

LJUBLJANA – Letalnica v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, kjer so ta konec tedna zbrani najboljši smučarski skakalci na svetu, je (s)krojila usodo že mnogo športnikom. Med drugimi Thomasu Morgensternu, ki je predvsem zaradi grdega padca na Kulmu januarja 2014 jeseni istega leta sklenil svojo bogato športno – pri še ne dopolnjenih 28 letih. »Tista zima je bila zame grozljiva; najprej sem padel v Titisee-Neustadtu, kjer sem si zlomil prst, še hujši padec sem nato doživel na Kulmu, po katerem sem potreboval več časa, da sem si opomogel. Zdravniki so me sicer dobro zakrpali, kljub temu pa sem moral še veliko delati s psihologinjo, da sem se lahko čez en mesec udeležil olimpijskih iger v Sočiju. Po njih sem končal sezono in začel znova skakati julija. Na 90-metrskih nisem imel nobenih težav, te so se pojavile, ko smo se preselili na večje. Pred slehernim poskusom sem moral najprej premagati strah, da sem se lahko spustil po zaletišču. Že po štirih, petih skokih sem bil popolnoma izčrpan,« je 31-letni Avstrijec v pogovoru za Slovenske novice ponovil, zakaj je skakalne smuči že tako zgodaj postavil v kot. V Bischofshofnu, kjer smo ga pred enim tednom pocukali za rokav, je vidno užival. »Seveda še vedno spremljam skoke, če so tekme v bližini, si jih tudi rad v živo ogledam. Lepo je biti spet na skakalnici ali, bolje rečeno, ob njej. To je namreč naprava, ki sem jo imel zmeraj zelo rad. Ko po določenem času znova srečaš nekdanje kolege in vso skakalno družino, je zmeraj nekaj posebnega,« se je med nekdanjimi kolegi in tekmeci odlično počutil Morgenstern, ki je od blizu spremljal tudi včerajšnje kvalifikacije v Bad Mitterndorfu/Tauplitzu. Že med nedavno novoletno turnejo se je znova prepričal, da ima Slovenija sila nadarjen rod skakalcev. »Vaši mladci se zelo dobro razvijajo, vedno imate tekmovalce, ki se hitro prebijajo v ospredje; ob starejših, ki lahko še vedno zmagujejo, kar je, denimo, v Kuusamu uspelo Jerneju Damjanu. Delo z mladimi v Sloveniji je res izvrstno. Tako je bilo že nekdaj in očitno je še zmeraj tako,« je razmišljal olimpijski prvak z velike naprave v Torinu oziroma Pragelatu 2006, glede zadnjih težav Petra Prevca pa dodal: »To so smučarski skoki. To se je dogajalo tudi meni, takšne padce je težko razložiti. V našem športu si lahko hitro zgoraj, vendar enako hitro tudi v sivem povprečju. Vendar pa se bo Peter zagotovo spet vrnil, saj ve, kako vse skupaj deluje. A za to seveda potrebuje čas.« Na vprašanje, kateri asi bodo po njegovem glavni kandidati za osvojitev zlate kolajne čez en teden na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, je odvrnil, da bodo favoriti bolj ali manj isti kot sicer, torej Poljak Kamil Stoch, Avstrijec Stefan Kraft, Norvežana Johann Andre Forfang in Anders Fannemel, Nemci, Japonec Džunširo Kobajaši, računati pa bo treba tudi z branilcem lovorike Petrom Prevcem. »V poletih je Slovenija tako ali tako velesila. Radoveden sem tudi glede Tilna Bartola, ki ima lep slog in krivuljo leta,« je še ocenil dobitnik dveh velikih kristalnih globusov in zmagovalec 23 tekem za svetovni pokal, ki se zdaj izobražuje za poklicnega pilota helikopterja.

Damjan tretji v kvalifikacijah Kvalifikacije za današnjo prvo tekmo v smučarskih poletih na Kulmu (z začetkom ob 14.15) je dobil Norvežan Daniel Andre Tande (216,5 m), ki je za 1,9 točke ugnal drugouvrščenega rojaka Andreasa Stjernena (215,5 m). Enako daleč kot Tandeja, ki je prejel ček za 2000 evrov, je odneslo tudi najboljšega Slovenca Jerneja Damjana, ki je bil odličen tretji. Skozi kvalifikacijsko sito so se zanesljivo prebili tudi preostali naši skakalci: 10. Anže Semenič (210 m), 11. Tilen Bartol (209,5 m), 12. Peter Prevc (206 m), 15. Domen Prevc (203,5 m) in 17. Žiga Jelar (202 m). Jutri bo na Kulmu (14.15) po kvalifikacijah na sporedu še druga tekma.