Mora le dodajati plin

Filip Flisar je v belem cirkusu Smučarske zveze Slovenije zabavljač brez primere. Toda ko tekmuje v smučarskem krosu, njegovim tekmecem ni do šale. Lanski svetovni prvak iz Kreischberga je v zadnji zimi svetovnega pokala enkrat zmagal, najboljši je bil v švedskem Idre Fjallu, s tem pa je število zmag v globalnem tekmovanju povečal na pet. Nova sezona se bliža, začela se bo s tekmama 9. in 10. decembra v Val Thorensu, svetovno prvenstvo pa bo v Nevadi, ne sicer ameriški, temveč v španski Sierri. No, kako je ne več samo brkati, temveč tudi bradati Filip Flisar pred prihajajočo sezono? »Recept pri pripravah ni bil enak, bil je celo izboljšan. Lani sem bil prvo leto skupaj z italijansko ekipo, super je delovalo. Letos smo vse poskušali še malce izboljšati, v vrhunskem športu je pač vedno prostor za napredek. Za zdaj vse poteka tako, kot mora,« je tekmovalec prostega sloga opisal brušenje za naslednjo zimo. »Tekmovalni cilji so visoki, ciljam na najvišje, že tolikokrat sem dokazal, da jih lahko izpolnim. Če ne bi ciljal visoko, bi bilo verjetno z menoj nekaj hudo narobe. Torej cilji so visoki, kaj bo, pa bomo videli,« je dodal tudi gorski kolesarski spustaš v poletni športni sezoni.



To, da so zimski tekmovalci v prostem slogu, torej tudi Filip Flisar v smučarskem krosu, pepelke Smučarske zveze Slovenije, smo pisali že pred lansko sezono svetovnega pokala. Kako je letos z novci, ki jih zveza (ne) daje? »Prosti slog finančno seveda ni ne vem kako podprt. S SZS imam dogovor, da smo vsi vsaj približno zadovoljni in si damo mir. Ni nekih stresov. Z osebnimi sponzorji pa dobro gre, z njimi je vse super. Glede tega se nimam kaj pritoževati, zberem dovolj financ, da lahko nekako pridem skozi sezono. To je to, kar potrebujem,« je ocenil denarno plat svojega zimskega proračuna.



Brez pritiskov



Material. No, tu je najdražji zimski šport bob, Flisar pa potrebuje smučarsko opremo. »Material imam bolj kot ne ustaljen. Kar zadeva blagovne znamke, ni nobenih sprememb. Kar se tiče vezi na smučeh, jih še preizkušam, ni pa nič kritičnega, oprema, ki jo imam, je vrhunska. Če lahko morebiti kje dodam še kakšen odstotek, pa še toliko bolje,« je Mariborčan ocenil osnovne smučarskokrosistične rekvizite. Naslednje leto je torej SP, leto za tem pa velika športna riba, celo največja, olimpijske igre v korejskem Pjeongčangu. FF je na igrah leta 2010 v Vancouvru osvojil osmo, štiri leta pozneje v Sočiju pa šesto mesto. »Zaradi vseh tekmovanj nekega stresa ne doživljam. Gledam pač od tekme do tekme, na vsaki si želim biti čim višje uvrščen. Kakšnih pritiskov si nočem ustvarjati, saj menim, da jih niti ne potrebujem, vse je v redu. Moram le dodajati plin, pridno trenirati in, moram potrkati na les, ostati brez poškodb,« je, tako kot vedno, v svojem nabritem slogu navrgel 29-letni Filip Flisar.