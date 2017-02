Mladi slovenski orli so svetovni prvaki!

PARK CITY – V ameriškem Park Cityju so mladi slovenski skakalni upi Žiga Jelar, Tilen Bartol, Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič postali mladinski svetovni prvaki. Naslov ekipnih podprvakov so osvojili Nemci, tretji pa so bili Avstrijci.

Kar se je napovedovalo na treningih in posamični tekmi, se je uresničilo v pravi drami ekipne tekme. Za Slovence je najprej skakal Jelar, ki je naše z 89,5 metra popeljal v vodstvo, to pa je nato potrdil najboljši posameznik tekme Bartol. Slovenijo je na vrhu tudi po tretji skupine prve serije zadržal Osterc, ki je v ekipi zamenjal diskvalificiranega na posamični tekmi, Roka Tarmana. Vodstvo Slovenije po prvi seriji je z 91,5 metra potrdil Pavlovčič. Slovenci so pred Nemci imeli 9,7 točke prednosti, Avstrijci so zaostajali že skoraj 30 točk.

V finalni seriji je Jelar skočil 86 metrov in še pridobil 0,6 točke v primerjavi z Nemci, še bolj pa je z 91,5 metra prednost povečal Bartol, ki je Tima Fuchsa premagal za 6,9 točke. V tretji skupini je Osterc poskrbel za dramo pred zadnjim skokom, saj je proti Felixu Hoffmannu izgubil 9,3 točke in vse se je odločalo z zadnjim, osmim skokom.

Constantin Schmid je s 87 metri vrgel rokavico Pavlovčiču, ki je skočil 90,5 metra. Schmid je dobil kar 12,4 točke pribitka, Pavlovčič pa 1,2 točke odbitka in seštevanje se je začelo. Na koncu je Slovenija zbrala 932,2 točke, Nemčija pa 929,0 in slavje slovenskih mladih orlov se je lahko začelo.