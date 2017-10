Mladci jih že izrivajo iz ekipe

KRANJ – Peter Prevc je po vrnitvi iz Klingenthala, zadnje postaje letošnje velike nagrade FIS v smučarskih skokih, na kateri je zasedel šele 34. mesto, deloval nemočno kot že dolgo ne. Čeprav se že dolgo trudi po najboljših močeh, da bi začel skakati dlje, mu nikakor ne uspe. Zasuka na bolje (še) ni prineslo niti nedeljsko državno prvenstvo v Kranju, na katerem se je moral sprijazniti šele z devetim mestom. Tako nizko v domači konkurenci res že ni bil zelo zelo dolgo. »Natreniran sem in telesno dobro pripravljen, glava pa je tista, ki povzroča probleme. Moral jo bom spraviti v red, da se bo vse skupaj sprostilo, da bom lažje zadihal in da mi bo končno steklo na skakalnici,« si je zaželel 25-letnik iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki je pričakoval, da bo v poletni različici svetovnega pokala boljši, kot je bil. V končni razvrstitvi je pristal na komaj 47. mestu – najnižje doslej. »Seveda sem si želel več, po drugi strani pa sem se že malo navadil na to, da se mi ne izide po pričakovanjih,« je pripomnil najstarejši od bratov Prevc, ki se je prejšnji torek na Saškem spet prepričal, kako tanka je v športu črta, ki loči zadovoljstvo od nezadovoljstva. V poskusni seriji je imel namreč še drugi dosežek, v prvi, ko je šlo zares, pa šele 34. »Malenkost je na razplet vplival tudi veter, je pa takšno nihanje odsev mojega poletja. Potem ko mi je kakšen trening uspel že zelo dobro, mi na naslednjem znova ni šlo. Preprosto je vse preveč nihalo, zato se bom moral še bolj vzeti v roke. Poskusni skok iz Klingenthala, ki je bil moj najboljši v zadnjem obdobju, je bil moj maksimum, verjamem, da ga bom še lahko priklical, svoj minimum pa, upam, sem tudi že dosegel,« se nadeja slovenski rekorder, ki je s kolegi iz reprezentance včeraj odpotoval na kondicijske priprave na Tenerife. »To bo nadgradnja našega jesenskega dela priprav. Ker smo na skakalnici že dolgo in pogosto, nam bo verjetno dobro delo, da se bomo malo umaknili in z razdalje ocenili, kaj se je dogajalo. Zatem pa bomo šli spet s polno paro naprej,« je razkril Prevc, ki srčno upa, da bo dober skok iz Klingenthala ponovil že na prvem treningu po vrnitvi s priprav in da bo potem izhajal iz tega. Ker se lahko v športu hitro kaj zasuče, tako v slabo kot tudi v dobro, verjame, da ima do uvodne prireditve za svetovni pokal v Visli (18. in 19. novembra) dovolj časa za zasuk. Na vprašanje, kako komentira moč slovenske reprezentance, pa je odvrnil, da je zelo močna predvsem z mladci, ki starejše že malo izrivajo iz ekipe. »Anže Lanišek je bil pri nas že vse od junija v ospredju, tudi Tilen Bartol in Timi Zajc skačeta vrhunsko in bi morala biti po mojem prejšnji torek na tekmi velike nagradi FIS v Klingenthalu, pa bi se tam veselili boljših rezultatov. Za prihodnost se nam torej ni treba bati, sam pa bom moral še bolj delati, če bom želel ostati v športu,« je še sklenil skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16.

