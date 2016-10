Mišice snele kilograme

LJUBLJANA – V naslednji zimi nekakšen preživetveni športni nagon velja tudi za slovenski biatlon, saj Jakov Fak in Teja Gregorin v zadnji sezoni nista odtekla in odstreljala po visokih kriterijih. Šestintridesetletna Ihanka je bila denimo v svetovnem pokalu trikrat na 21. mestu, tudi spomine na izide svetovnega prvenstva v Oslu je najbolje spremeniti v pepel iz toplega skandinavskega kamina. Le kaj je v zadnji sezoni zmotilo slovensko biatlonsko idilo in kako so potekale priprave, smo vprašali Tejo Gregorin. »Pač glede na lansko neuspešno sezono,« je odgovorila bronasta olimpijska biatlonka iz Sočija 2014 in nadaljevala: »Glede na lansko sezono, ki je bila neuspešna, smo nekatere stvari spremenili. Vrnili smo se k preverjenemu programu, k tistemu, ki je bil že uspešen. Verjamem, da bo uspešen tudi za prihajajočo sezono. Drugače nič novega, veliko baznega treninga je bilo, potem smo počasi tudi opravili prehod v vadbo s hitrejšim ritmom. Zdaj sledi še piljenje forme do konca novembra, ko bo v Östersundu (od 27. novembra do 4. decembra) začetek svetovnega pokala. Upam, da smo resnično karseda najbolje pripravljeni.«



Torej biatlonci in biatlonke so se vrnili k preverjenemu programu, Tejo smo zato vprašali, ali so po analizi zadnje zime ugotovili, da je glavni trener Tomaš Kos zastavil prenaporen program vadbe pred sezono? »Ne bi rekla tako. Testiranja so pokazala boljšo temeljno pripravljenost kot lani, dvignili smo jo na višjo raven. Če je baza dobra, lahko naprej gradiš formo. Na račun mišične mase sem izgubila kakšen kilogram, upam, da bo to v redu. Strelsko pa menim, da je vse v glavi. Če ta dobro dela, zadaneš, če je pritisk prevelik, zgrešiš. Stara sem zadosti, da bi glava morala dobro delovati, in upam, da bo. V lanski sezoni strelske pripravljenosti nismo prenesli na tekme, tudi tekaško smo menili, da smo zelo dobri, pa se to na tekmovanjih ni izkazalo. Zato se zdaj nočem preveč veseliti, ker v lanski sezoni bi pred samimi tekmami dala roko v ogenj, da bom vsaj enkrat na stopničkah, če ne celo večkrat. Bomo videli, kaj bodo prinesle preizkušnje. V sezono grem optimistično.«



Svetovno prvenstvo v biatlonu bo februarja 2017 v avstrijskem Hochfilznu. »Kar mene osebno zadeva, mi Hochfilzen zelo ustreza. Proga je takšna, da mi je pravzaprav pisana na kožo. Glede tega definitivno ne bo nobenih izgovorov. Treba bo pravilno načrtovati formo, da bomo takrat najbolje pripravljeni, glavno vlogo bo igrala glava, izkušnje pa bi morale biti na moji strani,« je sklenila Teja Gregorin, tudi lastnica dveh srebrnih odličij s svetovnih prvenstev. Skupaj s karavano najboljših biatloncev in biatlonk se bo na Pokljuki ustavila že na začetku decembra, kjer bo drugo prizorišče svetovnega pokala v novi sezoni.