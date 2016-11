Mimo so časi, ko je že finale osrečil slovenske smučarke

Medtem ko je moški del bele karavane zaradi pomanjkanja snega ostal brez tekem v Lake Louisu in Beaver Creeku, se bolje piše dekletom, ki bodo danes in jutri spet na startu. Ameriški Killington je prizorišče drugega veleslaloma in slaloma sezone, tudi s slovensko zasedbo. »Malce nas je zeblo, temperature so nizke, a smo naleteli na dobre razmere za vadbo. Proga je dobro utrjena, a ne preveč ledena,« je začel trener ženske izbrane vrste Denis Šteharnik, ki je z ekipo v sredo priletel v Severno Ameriko. V veleslalomu bodo na startu Ana Drev, Tina Robnik, Katarina Lavtar in Ana Bucik, v slalomu pa bo Bucikovi družbo delala Maruša Ferk. Veseli podatek, da je v ekipi zdrava in za največje napore nared tudi prvi slovenski adut Ana Drev. Po nastopu v Söldnu je imela zdravstvene težave, ki pa so preteklost. Za ekipo je pester mesec. Po nastopu na uvodni tekmi na veleslalomski ledeniški premieri je sledilo nekaj dni premora, potem pa so veleslalomistke nekaj dni trenirale superveleslalom s trenerjem Alešem Brezavščkom. Zadnje dneve pred poletom v ZDA so tekmovalke vadile na južnem Tirolskem in tam pričakale odločitev, da tekme v Ameriki vendarle izpeljejo.



V znamenju Shiffrinove



Po prihodu v Združene države Amerike so imela dekleta prost dan, potem pa so pljunili v roke in se lotili dela. Tako kot konkurenca. Šteharnik je priznal, da je bila na treningu precejšnja gneča. A je bila sprejemljivejša, ker so se reprezentance držale dogovorjenih urnikov vadbe. »Na vsakem koraku se čuti, da bo tekma. V ZDA je zaradi uspehov Mikaele Shiffrin poraslo zanimanje za alpsko smučanje. Prej sta za promocijo skrbela Bode Miller in Ted Ligety, zdaj pa Mikaela,« Šteharnik pove, da smučanje Američanov le ni pustilo tako ravnodušnih. Po uvodnih tekmah v Söldnu in Leviju so tudi v slovenskem taboru zrasli apetiti. »Seveda so, saj to je naravno in povsem normalno. Forma je dobra, dekleta se dobro znajdejo na progi. Od njih precej zahtevamo, ker vemo, kaj zmorejo. Dejansko sem bil vesel, ko sem po slalomu v Leviju videl dekleti, ki sta bili razočarani. Vedeli sta, da bi bili lahko bolje. Vse smučarke so motivirane in željne dokazovanja. Računam, da bomo imeli v veleslalomu štiri dekleta v finalu: najboljša med prvih pet, druga do 15. mesta, drugi dve pa naj se prebijeta do točk. V slalomu pričakujem uvrstitvi med 10. in 15. mestom,« je trener Šteharnik razkril cilje na progi, ki je po besedah poznavalcev srednje zahtevna. Obetata pa se precej sprinterski tekmi, saj je proga krajša kot podobne po svetu. Jutri bo na slalomu na startu tudi ameriška reprezentantka slovenskih korenin Lila Lapanja.