Mikaeli Shiffrin ne more do živega niti sneženje

Prva slovenska smučarska junakinja v tej sezoni svetovnega pokala Ilka Štuhec odlično formo iz hitrih disciplin prenaša tudi na veleslalom. Včeraj je v avstrijskem Semmeringu v svoji slabši panogi v zelo zahtevnih razmerah zasedla 22. mesto (+2,29), kamor je napredovala z 29. mesta po prvi vožnji, to pa je njen najboljši veleslalomski dosežek med elito. Mariborčanka je skromno ocenila svoj nastop: »Razmere so bile težke. Ta sneg se je prijemal na očala, ostal je tudi na ledu, na dobri podlagi od prej. Proga se je začela kvariti, a v drugem teku sem imela dobro številko. Poskušala sem jo izkoristiti, kolikor se je le dalo, a bilo je preveč napak. Nekaj vrat gre v redu, delam dobre zavoje, potem pa me kaj preseneti, naredim napako in izgubim ritem. Vse skupaj tako stane nekaj časa.« Najboljša slovenska veleslalomistka Ana Drev je imela veliko smolo na drugi progi, ko je močno snežilo. S 13. mesta po prvi vožnji je nazadovala na 24. (+2,59). To je njena prva uvrstitev zunaj deseterice v tej sezoni. Šele po njenem nastopu so se zganili organizatorji, ki so za nekaj minut prekinili tekmo, da so delavci s proge odstranili odvečni sneg. »V drugem teku je bilo kar težko, ker je bila slaba vidljivost in si si moral kar upati. Nisem si najbolj zaupala, ker sem slabo videla, in potem je prišel ta zaostanek. S to tekmo se ne bi ravno obremenjevala, saj so bile razmere na meji regularnih. Včeraj sem prikazala dobro vožnjo in mislim, da moram samo delati na tem,« je dejala Drevova. Preostali dve Slovenki na startu prve vožnje Tina Robnik in Katarina Lavtar sta bili prepočasni za finale.



V obračunu najboljših je še drugič zapored najhitreje smučala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je tako kot dan prej na istem prizorišču suvereno ohranila prednost pred tekmicami iz prve vožnje. Drugouvrščena Francozinja Tessa Worley je zaostala za 15 stotink sekunde, tretjeuvrščena Nemka Viktoria Rebensburg pa še za tri več. Enaindvajsetletna Shiffrinova ima tako trenutno v svetovnem pokalu že 25 zmag, 22 od teh je slalomskih, tri pa so veleslalomske. Američanka je v tej sezoni dosegla še peto zmago (tri slalomske in dve veleslalomski) za prepričljivo vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zbrala je že 698 točk, drugouvrščena Švicarka Lara Gut (včeraj šesta) jih ima 583, tretjeuvrščena Ilka Štuhec pa 495. Po današnjem slalomu prav tako v Semmeringu je logično pričakovati, da bo prednost Shiffrinove še narasla.

Veter odpihnil smuk



Alpski smučarji so ostali brez smuka za svetovni pokal v Santa Caterini. Zaradi zelo močnega vetra so bili italijanski organizatorji prisiljeni odpovedati tekmo v smučarski formuli 1 na progi Deborah Compagnoni. Mednarodna smučarska zveza (FIS) letos ne bo nadomestila smuka. Na današnjem programu v Santa Caterini ostaja alpska kombinacija s superveleslalomom in slalomom.