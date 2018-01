Meta Hrovat prvič na stopničkah!

LENZERHEIDE – V Lenzerheideju je bil danes na sporedu sedmi veleslalom v tej zimi, slovenske smučarke so znova pokale, da so iz odličnega testa. Meta Hrovat je bila po prvi vožnji 14., vendar se ji v drugi uspelo zavihteti na stopničke, in sicer je osvojila tretje mesto. Zmagovalka je bila Tessa Worley.



Francozinja prva po prvi vožnji



Ta je vodila po prvi vožnji. Francozinja je odlično opravila s prvo progo, saj se ji je na manj kot sekundo približala le vodilna v specialnem seštevku Viktoria Rebensburg (+0,52), ki je dobila zadnjo tekmo v Kronplatzu. Tretja je bila Federica Brignone (+1,25).