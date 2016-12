Massi po objavi zahteve Tine Maze: Streljali so nam v hrbet

LJUBLJANA – Iz Smučarske zveze Slovenije (SZS) smo danes prejeli obvestilo, v katerem so zapisali, da Tina Maze, ki se namerava z nastopom na mariborski Zlati lisici posloviti od profesionalnega nastopanja na belih strminah in od občinstva, svoj nastop v reprezentančnem dresu pogojuje z 90.000 evri zase . Poklicali smo partnerja najboljše slovenske smučarke vseh časov Andreo Massija in ga zmotili na treningu: »Živijo, zdaj sem na progi. Vem, zakaj me kličete. Ob 14. uri bom začel reagirati, kot pridem s terena, ker imajo prednost slovenski smučarji in ne neumnosti, ki jih strelja direktor smučarske zveze.«

Na naše vprašanje, ali potemtakem trditve ne držijo, je odvrnil: »Ne, ne, vse bomo natančno povedali. Na svidenje.« Nakar je še dodal, da bodo za vse pripravili uradni odziv: »Nismo še pripravljeni, ker so nam streljali v hrbet in so dali ven samo neke 'mejle', nekaj, kar smo govorili po telefonu ... To streljanje v hrbet poznam že dolgo. Sem navajen.«