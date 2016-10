Massi: Nekaterim grem v nos

V Avstriji se je začelo, v Avstriji se je končalo. Tako nekako gre zgodba o Tini Maze, Andrei Massiju in Andreju Perovšku. Leta 2008 je ta trojec stopil na samostojno pot, v četrtek zvečer pa so v Söldnu, in spet smo pri Avstriji, obujali spomine na prehojeno pot. »Lepo se je spomniti uspešnih dni. Precej čustveno je vse skupaj,« je priznal Andrej Perovšek, ki se je udeležil veličastne in zelo emocionalne novinarske konference Tine Maze. Perovšku, danes uspešno dela v švicarski ženski reprezentanci za evropski pokal, so misli ušle v leto, ko se je Tina odločila za samostojnost. Korošica je vest razkrila poleti, potem je začela delati pod vodstvom Massija, Perovšek pa je skrbel za smuči. »Začetki so bili težki. Denarja ni bilo, niti ekipe, s katero bi vadili. Na srečo je pomagal Stöckli, ki je uredil, da smo trenirali s Švicarkami. Sprva niti avta nismo imeli, potem je vskočil Avto Jarc in dal vozilo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.