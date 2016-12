Mariborska raketa Ilka

Štajerska je slovenskemu športu spet dala svojo junakinjo. Tokrat 26-letno Ilko Štuhec, ki je po težkih poškodbah, odrekanju, mogočih in nemogočih težavah v minulih dneh v slogu Lindsey Vonn postala vodilna smukačica svetovnega pokala! Slovenka vodi v posamični razvrstitvi smučarske formule 1. Ilka je obetala že pred leti, ko je kar trikrat (med letoma 2007 in 2008 v smuku, slalomu in kombinaciji) postala mladinska svetovna prvakinja. Potem pa se je ustavilo, levji delež so k temu pripomogle brutalne poškodbe. Po pogovoru z njo pa se je zdelo, da se je vsakič znova, po vsaki operaciji, še z večjo željo vračala v svetovni pokal. Znova in znova.



llka je posebna smučarka in oseba. Izjemno močno je navezana na mamo, ki pa je več kot mati. Morda je to še najmanj. Prej svetovalka, trenerka, predvsem pa velika prijateljica in zaupnica. Ki ve, kako trnova je bila pot do petkovega in sobotnega uspeha. V minulih letih je Ilka (z njo pa tudi mama Darja Črnko) nihala med samostojno ekipo in delom z reprezentanco. Letos ji je ta osamosvojitev bolj ali manj uspela in očitno tudi dobro dela. Z žensko ekipo tako rekoč ne vadi. Povsem se je zaupala v roke ekipi, ki jo vodi mati Darja (trenerka in serviserka), trener je Gregor Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum. Za nameček se je Ilka odločila, da letos najde formo med moškimi kolegi. Tri tedne je vadila s slovensko moško ekipo za hitre panoge. Očitno ji je tudi to pomagalo. Taka ekipa ni poceni. To Ilka ve, svoje prihranke je dajala, da je lahko smučala. Nekajkrat smo jo vprašali, kako dolgo še. »Dokler bom lahko,« je odvrnila, v očeh pa se ji je prižgala tista iskrica, ki je dala vedeti, da je v njej še dovolj energije in volje. Zdaj bo lažje. Po zmagah v Kanadi bo na njen račun padlo tudi nekaj evrov, ekipa bo lažje zadihala. Še raje pa bo pila mleko, ki ji je bilo v uteho, tudi ko ni šlo. Otresla pa se je tudi nalepke večni talent. Ilka drvi. Prava (mariborska) raketa.