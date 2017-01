Maribor je poseben, zato hočejo najboljše

MARIBOR – Slovenske alpske smučarke napete kot puška čakajo na tekmi svetovnega pokala za 53. zlato lisico v Mariboru. Jutrišnjega, sobotnega veleslaloma (prva vožnja ob 9.15, druga ob 12.15) privrženci smučarske karavane ne pričakujejo z veliko nestrpnostjo samo zaradi prve slovenske veleslalomistke Ane Drev, ki na Mariborskem Pohorju dosega svoje najboljše rezultate, ampak tudi zaradi slovesa najboljše slovenske smučarke vseh časov Tine Maze, ki odkrito napoveduje, da hoče biti povsem konkurenčna aktivnim kolegicam. Ženska vrsta je včeraj skupaj s svojim šefom Denisom Šteharnikom predstavila svoja pričakovanja, ob Drevovi pa je bila v središču pozornosti glavna junakinja zime, domačinka Ilka Štuhec, ki je navdušila s štirimi zmagami v hitrih disciplinah in kombinaciji, vse bolje pa ji gre tudi v veleslalomu, kjer je dvakrat osvojila točke svetovnega pokala. »Ta tekma je zame vedno nekaj posebnega, saj jo lahko v živo spremljajo tudi vsi moji bližnji, prijatelji in znanci, ki sicer nimajo možnosti potovati na moje tekme v tujino. To je prava domača tekma, ki se je zelo veselim. Tudi razmere na progi bodo odlične. V bistvu je prisotnost navijačev pozitiven pritisk. Na tekmi od starta do cilja slišim navijanje zame in moje kolegice iz reprezentance. To ti da tisto dodatno energijo, da še bolj stisneš do cilja,« novo preizkušnjo sproščeno pričakuje Štuhčeva, trenutno tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala, za Američanko Mikaelo Shiffrin in Švicarko Laro Gut. Mimogrede, Ilka je včeraj donirala tisoč evrov humanitarnemu društvu Upornik.

