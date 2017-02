Marcel in Mikaela razred zase, pozitivna ocena za Slovenijo

ST. MORITZ – S šestimi podeljenimi medaljami se je končalo svetovno prvenstvo v St. Moritzu. Presenečenj minuli vikend ni bilo. V ženski konkurenci je 21-letna Mikaela Shiffrin slavila tretji zaporedni naslov slalomske svetovne prvakinje. Srebro je osvojila domačinka Wendy Holdener, bron pa Švedinja Frida Hansdotter. Slovenka Ana Bucik, osma po prvi vožnji, je osvojila končno sedmo mesto z zaostankom 2,62 sekunde. »Seveda nisem vedela, kako dobri so bili moji časi, ampak sem vedela, da je bila moja vožnja res dobra. A nisem vedela, ali bo dovolj za zmago, dokler nisem videla časov. Osvojiti tri kolajne v slalomu na prvenstvih je super, ampak ta kolajna je še nekaj posebnega, ker sem končno smučala res dobro in tako, kot sem si le želela,« je bila ponosna na storjeno Shiffrinova, ki se ji nasmiha tudi veliki kristalni globus za najboljšo smučarko sezone. »Tudi sedmo mesto je odlično in od tu lahko gradim naprej. Vesela sem, da se mi je uspelo zbrati kljub malo večji tremi kot po navadi,« se je razveselila Novogoričanka Bucikova. Ta je očitno inspirirala tudi reprezentančnega kolega Štefana Hadalina, ki je slalom končal na 10. mestu z najboljšim časom druge vožnje!

Ilki 48.000 Marcel Hirscher je z dvema zlatima in eno srebrno medaljo najuspešnejši tekmovalec svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v St. Moritzu, zato je tudi največ zaslužil. Domov odhaja s 126.000 franki, 48.000 švicarskih frankov manj se je znašlo v rokah Švicarke Wendy Holdener, Američanke Mikaele Shiffrin in Kanadčana Erika Guaya. Ilka Štuhec je za zmago v smuku dobila 48.000 frankov denarne nagrade.

Hadalin premagal Hirscherja



»Lahko rečem, da je to rezultat kariere, za deseto mesto je ravno tako treba premagati marsikaterega mojstra in zdaj mi je to zelo lepo uspelo. Poleg tega sem imel še najboljši čas druge vožnje in sem premagal Hirscherja za devet stotink, tudi to bo šlo v moj arhiv, na kar sem zelo ponosen,« se je kar smejalo Vrhničanu. Še bolj židane volje je bil 27-letni Marcel Hirscher, ki je prehitel rojaka Manuela Fellerja in Nemca Felixa Neureutherja. »Sem super srečen. To je res prekrasen občutek, nisem čutil nekega pritiska, potem ko sem bil srebrn v kombinaciji in po zelo čustveni zlati kolajni v veleslalomu, je bilo nekaj psihično najlažjega iti v tekmo. Zame je bilo vse dobro, tudi če bi odstopil, edino, česar si ne bi nikoli oprostil, je to, če bi bil počasen,« je bil navdušen Hirscher, ki je ponovil dosežek Alberta Tombe. Italijan je bil zadnji, ki mu je uspelo, da je na enem prvenstvu osvojil zlato v slalomu in veleslalomu.



Ilka je zmogla



Po koncu prvenstva je čas za analize, slovenski tabor pa si zasluži palec navzgor. Tudi zaradi medalje in širine, ki jo premorejo. Ilka Štuhec je na prvenstvo prišla kot kandidatka za tri odličja, doma pa odnesla eno, tisto najžlahtnejše za zmago v smuku. Na poti do kolajne je storila dve napaki, ki sta jo stali odličje v super G-ju in kombinaciji. V tretjem poizkusu je pokazala dovolj psihološke trdnosti in uspelo ji je. Med deseterico so se zavihtele še Ana Drev (7. mesto v veleslalomu) ter Ana Bucik (7. v slalomu) in Maruša Ferk (8. v kombinaciji). Prvo ime moške zasedbe je bil Mariborčan Boštjan Kline, ki je z izvrstno vožnjo zasedel 7. mesto v smuku, superveleslaloma pa ni končal. Na svetovnem prvenstvu je nase opozoril Martin Čater, ki je bil 13. v kombinaciji, 17. pa v superveleslalomu. Čater bi bil v kombinaciji še kako mesto višje (3. je bil po smuku), a mu je to preprečila zmehčana proga. Trenerji bodo morali v prihodnje prebuditi Klemna Kosija in poskrbeti za psihološko stabilnosti že dokazanega Žana Kranjca.



Hirscher premočan



Švicarji so se izkazali kot organizatorji, saj jim to ni tuje. Gostili so 75 držav, v St. Moritzu pa so organizirali 11 dogodkov. Z največjim zadovoljstvom Švico zapuščajo Avstrijci, ki so osvojili devet kolajn (od tega tri zlate), sedem jih je ostalo v Švici, ki je na seznamu dobitnic medalj zasedla drugo mesto. Avstrija je tako še povečala skupno prednost na lestvici najuspešnejših držav na prvenstvih. Skupno ima 286 kolajn, 95 zlatih, 99 srebrnih in 92 bronastih. Na drugem mestu je prav Švica, ki ima 191 kolajn, 64 zlatih, 68 srebrnih in 59 bronastih. S po eno bronasto so se morali zadovoljiti Italijani in Nemci, brez zlata, a z dvema odličjema se domov vračajo Norvežani. Prvo ime prvenstva je bil Avstrijec Marcel Hirscher, ki je postal svetovni prvak v slalomu in veleslalomu, v kombinaciji pa je zlato zgrešil za stotinko. V ženski konkurenci sta po dve kolajni (zlato in srebro) osvojili Američanka Mikaela Shiffrin in domačinka Wendy Holdener. Za piko na i v karieri pa je poskrbel Kanadčan Eric Guay, ki je bil zlat na super G, srebrn pa v smuku. Med osmoljence prvenstva spadajo domačinka Lara Gut, ki se je težje poškodovala na ogrevanju za kombinacijski smuk, Italijanka Sofia Goggia, ki ji je velika napaka v smuku vzela kolajno, odstopila je tudi v kombinaciji. Več je od smuka pričakoval tudi Sofijin rojak in vodilni smukač sezone Peter Fill, ki je šel domov brez kovine. Razočaranje pa je prisotno tudi v norveškem taboru – Kjetil Jansrud je bil le srebrn v superveleslalomu, brez medalje pa je ostal tudi slalomist Henrik Kristofersen (na slalomu četreti, 11 stotink za bronom). Oba bosta imela zdaj dve leti časa, da skujeta plan za 2019. Takrat bo 45. svetovno prvenstvo v švedskem Åreju.

Štuhčeva rešila Švicarje Atomicu je predvsem po zaslugi najuspešnejšega smučarja svetovnega prvenstva v St. Moritzu pripadel naslov najboljšega med proizvajalci smuči. Zbral je 12 kolajn, od tega tri zlate, pet srebrnih in štiri bronaste kolajne. Head na drugem mestu se lahko pohvali s tremi zlatimi, tremi srebrnimi in tremi bronastimi, na tretjem mestu je Rossignol.