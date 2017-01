Mama Ilke Štuhec iskreno: Šla je skozi pekel

CORTINA D'AMPEZZO – Mariborska šampionka Ilka Štuhec danes lovi svojo četrto smukaško zmago. Tekma se bo začela ob 10.30, spremljali jo bomo v živo. Štuhčeva bo nosila startno številko devet, na zadnjem treningu je dosegla četrti čas.

»Občutki med obema treningoma v Cortini so bili super, tudi proga je odlično pripravljena. Vreme in vzdušje pred vikendom sta na izjemni ravni, zato se že veselim tekem. Vem, da še obstaja prostor za napredek, v petek sem odpeljala in preizkusila še nekaj drugačnih linij, zato menim, da sem na današnji tekmi pripravljena na napad. Želim si čim bolje smučati, videli pa bomo, kaj bo to prineslo,« je povedala smučarka.

Zadolžena do vratu

Marsikaj pa je povedala tudi njena mama Darja Črnko, ki je tudi gonila sila Ilkine ekipa. V intervjuju za Sportal je razkrila, skozi kaj vse sta morali iti, da sta zdaj tu, kjer sta. Dejala je, da je pred časom propadlo njeno podjetje, s katerim je preživljala družino. Ilkini starejši sestri zaradi financ ni mogla omogočiti smučarije, zato si je rekla, da pri Ilki tega ne želi ponoviti. Bilo je težko. Tudi Ilka sama je v pretekli sezoni preveč razmišljala o tem, ali bo dovolj denarja za treninge in tekme. Morda tudi zaradi tega lani ni dosegla tistega, kar je letos, meni njena mama. »Bila sem zadolžena do vratu. Resno sem razmišljala o prodaji stanovanja, čeprav vem, da za to nikakor ni bil ugoden čas,« je dodala. Zaslužki te sezone gredo torej tudi za poplačilo dolgov.

Čeprav je težko, Ilka ne popušča in vztraja tudi, ko bi marsikdo že odnehal. »Če bi odločala jaz, se danes ne bi pogovarjala o Ilki kot o smučarki. Zakaj? Ko sem videla pekel, skozi katerega se je prebijala, mi je bilo nezmerno težko. Bolečin in strahov ne znam opisati,« pravi njena mama. In njun odnos? Pravi, da nista le mati in hči, temveč tudi prijateljici.