Ljubo Jasnič napovedal menjavo

LJUBLJANA – Slovenski smučarski skakalci so po vrnitvi iz Oberstdorfa svoje vtise s 25. svetovnega prvenstva v poletih, na katerem so navdušili z moštveno srebrno kolajno, strnili še na novinarski konferenci. Za Gorana Janusa je bilo to že peto odličje na tem tekmovanju v vlogi glavnega trenerja, zelo ponosen pa je tudi na šesto mesto Petra Prevca s posamične tekme na letalnici Heinija Klopferja. »To je vrhunski rezultat, ki ga je treba spoštovati. Ni namreč samoumevno, da si vseskozi na stopničkah. Linije med tem, ali si ali nisi, so tanke in težko je biti vedno zraven,« je poudaril 47-letni Ljubljančan in vnovič pohvalil varovance za prikazano na ekipni preizkušnji. »Fantje niso delali napak, upal sem na kakšno norveško, vendar je nisem dočakal,« je še dejal Janus. Peter Prevc je zaupal, da je bil zelo vesel, ko je po posamični tekmi videl celotno slovensko ekipo na slovesni podelitvi priznanj najboljši šesterici.

