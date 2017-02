Ljubno: Ema Klinec peta, zmaga Norvežanki

LJUBNO OB SAVINJI – Norvežanka Maren Lundby je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji (92,5 in 95 m, 256,7). Druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko Stolz (90 in 94,5 m, 251,1), tretja pa Nemka Katharina Althaus (89,5 in 92 m, 245,6). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na petem mestu (89,5 in 91 m, 241,1).

Maja Vtič je bila deseta (87 in 89 m, 230,4), Špela Rogelj 13. (84,5 in 88,5 m, 223,1), Eva Logar 17. (81 in 88,5 m, 213,3), Urša Bogataj pa 22. (81 in 86,5 m, 205,3).