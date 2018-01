Ljubitelji smučanja, čaka nas nori mesec

KRANJSKA GORA – Pred odhodom na zimske olimpijske igre v Južni Koreji se za alpske smučarke in smučarje obeta nori tekmovalni januar, ko se bo zvrstila večina od preostalih tekem svetovnega pokala. Že v sredo in četrtek bosta na sporedu slaloma v Zagrebu, ob koncu tedna bo v Kranjski Gori tradicionalna Zlata lisica, moški del karavane pa se bo ustavil v Adelbodnu.

Na Sljemenu bo najprej možno spremljati žensko tekmo, na kateri bodo slovenske barve zastopale Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk, ki se je na zagrebški slalom prebila prek internih kvalifikacij kot najhitrejša iz ekipe, ki nastopa v evropskem pokalu. Dan kasneje, v četrtek, bosta v moški konkurenci nastopila še Štefan Hadalin in Žan Grošelj.

Ker v Mariboru ni bilo dovolj snega se bodo alpske smučarke na tradicionalni 54. Zlati lisici v veleslalomu in slalomu merile v soboto in nedeljo v Kranjski Gori, kjer so odlični pogoji z obilico snega in se obetata tekmi na najvišji kakovostni ravni.

Lovile bodo stopničke

Glavne slovenske favoritinje v Kranjski Gori bodo veleslalomistke Ana Drev, Tina Robnik in Meta Hrovat, ki bodo v Podkorenu nastopile s fantastično popotnico iz veleslaloma v Lienzu, kjer so manjkale le stopničke. Drevova je s šestim mestom prišla do izida sezone, Hrovatova je z osmim mestom vpisala dosežek kariere, Robnikova pa je bila celo najhitrejša na prvi progi in je nato v finalu dosegla 11. mesto.

»Rezultati so odlični, a vem, da lahko punce stisnejo iz sebe še več. Poskusili bomo delati v tej smeri, da bomo še boljši,« je po tekmi v Lienzu dejal glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

»Počutim se super, sem zdrava, težav s kolenom nimam, tako da se veselim preostanka sezone. Kranjska Gora mi načeloma ustreza, mi je zelo všeč teren. Glede na to, da za Lisico v Mariboru ni bilo možnosti, je Kranjska Gora za mene sigurno najboljša opcija,« pa je pred domačim vrhuncem sezone dejala Drevova.

Tudi Robnikova se veseli Kranjske Gore: »Na koncu je bilo malo grenkega priokusa, ker sem v drugi vožnji v Lienzu poslabšala rezultat, a treba je potegniti pozitivne stvari, sploh to, da sem se v prvi vožnji približala najboljšim. To je dokaz, da sem sposobna priti na vrh in mi daje dodatno samozavest za naprej.«

Rešili težave z nastanitvijo

Ker so bile v Kranjski Gori zmogljivosti zaradi podaljšanih praznikov zelo zapolnjene, bodo članice 28 ekip nastanili na Bledu. Na tekmi se je doslej prijavilo 162 tekmovalk.

»Progo v Podkorenu smo v dneh tik pred novim letom preparirali s tako imenovanim balknom, kar pomeni, da smo v podlago vbrizgali vodo ter jo utrdili. Podlaga je kompaktna, na njej so trening opravile tako člani in članice slovenske reprezentance. Snega je veliko. Upamo, da bo tudi vreme stabilno za vrhunsko tekmo,« je dejal vodja tekmovanja Mitja Dragšič.

S potekom selitve Zlate lisice iz Maribora v Kranjsko Goro je bil zadovoljen tudi generalni sekretar Zlate lisice Srečko Vilar: »Zadeve potekajo v skladu z dogovorom s prijatelji iz komiteja pokala Vitranc, s kranjskogorskimi žičničarji, s hoteli na Bledu, z zdravstveno službo, komunalo. Vse gre v pravo smer. Začeli smo postavljati zaščitne ograje ob progi, odstranjujemo novozapadli sneg, postavili smo že šotore za tekmovalke in goste ter tribuno, ki je sicer manjša, kot bi bila na tekmah v Mariboru ali moških tekmah na Vitrancu.«

V Kranjski Gori ne bo spremljevalnega programa, značilnega za mariborsko lisico, prav tako so se odrekli javnemu žrebanju startnih številk.

Pestro tudi za moške

V Adelbodnu bosta 6. in 7. januarja na sporedu moška veleslalom in slalom. Glavni slovenski favorit bo Žan Kranjec, ki je zablestel 17. decembra s tretjim mestom na veleslalomu v Alta Badii.

Do odhoda na olimpijske igre alpske smučarke čaka 16 tekem na devetih prizoriščih, medtem ko se bodo alpski smučarji merili na 13 preizkušnjah na sedmih prizoriščih.