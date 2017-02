Letenje v krvi Slovencev

Nepisano pravilo, da za smučarske skakalce, ki so v vrhunski formi, ni pomembno, kakšna je naprava, na kateri tekmujejo, se je potrdilo minuli konec tedna v Oberstdorfu. Po sobotni preizkušnji sta namreč z avstrijskim zmagovalcem Stefanom Kraftom in drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem na oder za najboljše poletela dva od treh asov, ki so se slovesne razglasitve udeležili tudi pred tednom dni v Willingenu. Za nameček se je s poljskim šampionom Kamilom Stochom na tretjo stopnico zavihtel še nosilec rumene majice vodilnega v skupnem seštevku.



Kar zadeva Slovence, se je vnovič izkazalo, da imajo letenje v krvi, saj najboljše (moštvene) izkupičke na posamičnih tekmah praviloma osvajajo prav na velikankah. Večja ko je skakalnica, boljši so. Tako je bilo tudi tokrat; v soboto so s 126 točkami poskrbeli za drugo najboljšo bero po uvodni preizkušnji v Kuusamu, kjer sta Domen in Peter Prevc navdušila s prvim in tretjim mestom (168), še uspešnejši pa so bili včeraj, ko so skupaj zbrali kar 179 točk in se mimo Norvežanov pomaknili na četrto mesto v pokalu narodov. Največ točk je prispeval sijajni Jurij Tepeš, ki se je kot tretji prvič v sezoni prebil med najboljšo trojico, njegov uspeh pa sta dopolnila Peter Prevc s četrtim in Domen Prevc s sedmim mestom. Do točk so se dokopali še Jernej Damjan (16.), Anže Semenič (20.) in Cene Prevc (24.).