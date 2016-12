Lepo bi bilo tako nadaljevati, a tudi če bo slabše, bo v redu

LILLEHAMMER – Domen Prevc je v soboto nadaljeval niz zmag v svetovnem pokalu smučarjev skakalcev. Na uvodu sezone si je od štirih tekem priskakal kar tri posamične zmage, zadnja, prepričljiva v Lillehammerju je bila že 62. posamična za slovenske moške smučarske skoke. Domen je v meglenem norveškem Lillehammerju skočil 142,5 in 141,5 m, zbral je 301,2 točke. Drugi je bil Norvežan Daniel-André Tande (136 in 137,5 m, 290,8), tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (137 in 135,5 m, 286,5). »To je posebna zmaga, uspela sta mi dva zelo dobra skoka. Ne smemo izzivati prihodnosti in razmišljati o tem, kaj še bomo, kaj se še da popraviti. Ne smemo pretiravati s tem, ampak dodajati le še malenkosti, in upam, da se bo nato razvilo tako dobro, kakor se lahko. V bistvu sem se že kar navadil na tole, lepo bi bilo, da bi šlo tako še naprej, a tudi če bo slabše, bo vse v redu. Občutki so dobri, najbolj pomemben je napredek med najboljše,« je bila po tretji zmagi v karieri ocena Domna Prevca. »Na skakalnico je treba priti uro prej, se pripraviti, in kljub temu da kot nosilec rumene majice skočim zadnji, ne smem misliti na to, da imam še dovolj časa. To si lahko rečem v drugem pomenu, zdaj imam namreč čas, da se lahko še bolje pripravim,« je še dodal.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.